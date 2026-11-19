Attualità · Igiene urbana

La liquidazione giudiziale di TEK.R.A. Srl e ALBA RENT Srl riaccende il confronto sulla gestione del servizio di igiene urbana a Siracusa. Il Comitato Ortigia Cittadinanza Resistente, attraverso il portavoce Davide Biondini, chiede all’amministrazione comunale di fare chiarezza sulle condizioni che consentono a RIS.AM. di proseguire nell’esecuzione dell’appalto.

Il Tribunale di Nocera Inferiore ha disposto la liquidazione giudiziale delle due società con sentenza pronunciata il 10 novembre 2026 e depositata il 12 novembre. Un provvedimento che, secondo la ricostruzione del Comitato, riguarda l’intero patrimonio delle società e si distingue dal precedente sequestro preventivo, che aveva interessato il ramo d’azienda “Servizi ambientali”, affittato a RIS.AM., e il capitale sociale di quest’ultima.

La nuova procedura, affidata ai curatori, non determina automaticamente la cessazione del contratto di affitto del ramo d’azienda, ma apre interrogativi sulla disponibilità dei mezzi, sui rapporti contrattuali e sulla continuità dell’appalto.

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Per il Comitato, la situazione era stata anticipata da una serie di segnalazioni inviate al Comune. Già il 27 gennaio 2026, prima del subentro di RIS.AM., erano state sollevate alcune criticità relative alla situazione finanziaria di TEK.R.A., ai debiti tributari e previdenziali indicati in oltre 65 milioni di euro, al capitale sociale di RIS.AM., pari a 20mila euro, e alla necessità di verificarne l’autonoma capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.

Il 5 settembre, dopo l’avvio della procedura di regolazione della crisi di TEK.R.A. davanti al Tribunale di Nocera Inferiore, il Comitato aveva trasmesso un’altra comunicazione via Pec, chiedendo verifiche sui requisiti della società subentrante, sulle garanzie, sui rapporti di avvalimento e sulla disponibilità dei mezzi. Ulteriori richieste di chiarimento sarebbero state presentate dopo le notizie relative al sequestro giudiziario.

Secondo Biondini, a queste segnalazioni non sarebbero seguite risposte sostanziali. Da qui la richiesta rivolta direttamente al sindaco Francesco Italia, al quale il Comitato chiede di chiarire la situazione, anche attraverso il supporto degli uffici tecnici comunali.

Sono quattro, in particolare, le domande poste all’amministrazione. La prima riguarda la verifica dei requisiti economico-finanziari, tecnici e giuridici di RIS.AM., sia prima del subentro sia dopo gli aggiornamenti relativi alle vicende giudiziarie. La seconda riguarda la dotazione dei mezzi: il Comune avrebbe verificato che la società disponga del numero e delle tipologie di automezzi previsti dal capitolato e dall’offerta aggiudicata?

Il terzo interrogativo riguarda la disponibilità giuridica dei veicoli dopo il sequestro del ramo d’azienda e la liquidazione giudiziale delle due società. Il Comitato chiede se siano stati acquisiti e verificati i titoli che consentono a RIS.AM. di utilizzare attualmente i mezzi, compresi quelli eventualmente messi a disposizione attraverso contratti di affitto o noleggio.

Infine, viene chiesto se il responsabile del Settore Igiene urbana e il direttore dell’esecuzione abbiano predisposto una relazione aggiornata sulla permanenza delle condizioni necessarie per la regolare prosecuzione dell’appalto e sul rispetto degli obblighi contrattuali.

Nella nota viene sollevata anche la questione delle somme che TEK.R.A. avrebbe trattenuto dalle retribuzioni dei dipendenti a titolo di cessione del quinto, senza poi riversarle alle società finanziarie, oltre agli altri crediti maturati dai lavoratori. Il Comitato chiede di chiarire quali posizioni dovranno essere fatte valere nella procedura concorsuale, quali eventuali responsabilità possano coinvolgere RIS.AM. e quali garanzie siano assicurate ai dipendenti.

“Non possiamo accettare che, di fronte a una vicenda di questa rilevanza, i cittadini debbano continuare a ricostruire attraverso sentenze, notizie giudiziarie e articoli di stampa ciò che l’Amministrazione comunale dovrebbe conoscere, verificare e rendere trasparente“, afferma Biondini.

La richiesta conclusiva è quella di un chiarimento pubblico sulla capacità di RIS.AM. di garantire la piena e regolare esecuzione dell’appalto, ma soprattutto sulla documentazione in possesso del Comune e sulle verifiche effettuate per accertare la permanenza dei requisiti tecnici, operativi e contrattuali.