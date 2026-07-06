Siracusa, l’Istituto “L. Einaudi” mette in scena Antigone al Teatro Greco

Dopo il successo alla XXX edizione del Teatro Classico dei Giovani a Palazzolo Acreide, giovedì 9 luglio 2026, il gruppo teatrale dell’Istituto “L. Einaudi” rappresenterà al Teatro Greco di Siracusa la tragedia “Antigone”, adattamento del testo di Sofocle, con la direzione del professore Seby Rabbito coadiuvato dalla professoressa Angela Dell’Aira

Lo spettacolo, gratuito e aperto a tutta la cittadinanza, della durata di 50 minuti, avrà inizio alle 20 e vedrà la partecipazione speciale degli attori Nelli Montalto e Salvo Canto e degli allievi della scuola di danza di “Liberi di…” di Faby Piazzese.

Gli studenti e le studentesse, rappresenteranno l’eterno conflitto tra autorità e libertà, tra ragion di stato e pietas con la contrapposizione dell’eroica Antigone agli ordini categorici del tiranno Creonte, che nega la sepoltura al fratello Polinice considerato un traditore della patria.

Il regista accosterà la trama classica alla riscrittura del mito di Jean Anouilh facendo emergere il forte anelito alla ribellione della giovane protagonista, che vuole affermare anche a costo di perdere la vita la sua ferma volontà di opporsi ad una società crudele che annienta l’individuo negandogli la parte spirituale.

Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare, giovedì 9 luglio 2026 alle 20 al Teatro Greco di Siracusa.