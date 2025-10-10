Siracusa, litiga con il compagno e aggredisce i Carabinieri: arrestata

A Cassibile, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Siracusa hanno arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale una 32enne con precedenti di polizia per reati contro la persona e il patrimonio. I Carabinieri erano intervenuti per sedare una lite tra una donna e il suo compagno ma la 32enne, che già aveva aggredito il convivente, si è scagliata anche contro i militari dell’Arma.

Per l’uomo, che presentava numerose escoriazioni al collo, è stato richiesto l’intervento del personale medico del 118 mentre la compagna è stata tratta in arresto.

È obbligo rilevare che l’odierna indagata è, allo stato, solamente indiziata di delitto, seppur gravemente, e che la sua posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.