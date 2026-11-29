Cultura · XLIII Edizione

Lo scrittore siracusano Davide Mauro vince il prestigioso fiorino d’argento alla XLIII Edizione del Premio Firenze con il romanzo storico di esordio “Il senso della bellezza” edito da VGS libri con la seguente motivazione: “Questo elegante e fastoso romanzo storico, ambientato fra Firenze e Parigi dal Secondo Impero al primo dopoguerra, propone attraverso le vicende di un esponente della buona società toscana, trasferitosi in Francia, una vivida ricostruzione della Parigi artistica e letteraria. L’autore fa parlare con straordinaria capacità d’immedesimazione i più alti rappresentanti della cultura francese, dai pittori impressionisti ai narratori naturalisti, con cui il protagonista intrattiene strette relazioni. La vastità della materia, la ricchezza della documentazione, l’eleganza della prosa fanno di questo libro un romanzo degno di figurare nella biblioteca di tutti gli innamorati di Parigi e della sua eterna bellezza.”

La premiazione si è tenuta sabato 28 novembre presso il Salone dei Cinquecento del Palazzo Vecchio di Firenze alla presenza della giuria e delle autorità locali.

Il romanzo racconta le vicende di Cesare Baldi un giovane mercante d’arte che da Firenze, sua città natale, che si trasferisce a Parigi avviando l’attività sostenuta dai genitori. Nel corso del tempo però il protagonista scopre la sua vera indole: abbandonato il vecchio mestiere, diventa un giornalista culturale che vive a contatto con gli ambienti artistici della Belle époque. Grazie al suo mestiere conosce e frequenta gli impressionisti, vivendo inevitabilmente la vita sciupona della Ville Lumière. Il romanzo oltre a immergersi nel quotidiano dell’epoca, è un affresco sul mondo dell’arte e sul passaggio verso le nuove espressioni rappresentate dai successivi movimenti d’avanguardia. Attraverso parecchi aneddoti poco noti e una scrupolosa ricerca delle fonti, il romanzo descrive il passaggio di un’epoca verso la modernità. La sua stesura ha richiesto più di venti anni di lavoro.

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Il romanzo ha inoltre ricevuto recentemente una menzione speciale al Premio Le Muse di Lecce, ed è stato finalista al Premio nazionale Alberoandronico XVIII edizione nel 2025.

Appassionato di arte, letteratura e scienza Davide Mauro ha fondato e dirige la rivista culturale Elap-sus.it. Attivo sostenitore della mobilità sostenibile, dell’uso e della diffusione della bicicletta, è anche responsabile Urban per Federciclismo.