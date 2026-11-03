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Siracusa, lo sfogo: “Come al solito alla Mazzarrona siamo nel degrado”

Abbandono

«Come al solito, alla Mazzarrona siamo nel degrado più totale. Puzze strane e qualsiasi cosa abbandonata sul marciapiede dove passano le persone. Inoltre, spazzatura buttata anche davanti la fermata del bus...»

un lettore, via WhatsApp

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