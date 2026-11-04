Siracusa, lo sportello digitale mobile salta una tappa e arriva in piazza Santa Lucia

Attualità · il servizio

Cambia il calendario di novembre dello Sportello polivalente digitale di prossimità del Comune di Siracusa. La tappa prevista domani, giovedì 5 novembre, al Parco Ozanam, nel quartiere Epipoli, è stata annullata per ragioni indifferibili di servizio. Il camper resta quindi in programma soltanto martedì 17 novembre, in piazza Santa Lucia.

Lo sportello sarà aperto dalle 9 alle 12. Il Comune avverte però che l’orario può cambiare, a seconda del tempo necessario per raggiungere le zone più lontane.

Cos’è lo sportello

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

È un ufficio comunale che va dai cittadini, invece del contrario. Si tratta di un camper riconoscibile dal logo del Comune, collegato in tempo reale alle banche dati nazionali, come l’Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr).

Non è un semplice punto informativo, ma una vera postazione operativa, gestita dal personale dell’Anagrafe e dello Stato civile. Ha due obiettivi. Il primo è raggiungere chi fa fatica ad arrivare fino agli uffici comunali. Il secondo è aiutare i cittadini a ottenere gli strumenti digitali ormai indispensabili per i rapporti con la pubblica amministrazione, come lo Spid e la Carta d’identità elettronica.

I servizi disponibili

Allo sportello si possono richiedere:

certificati anagrafici e di stato civile;

la Carta d’identità elettronica (Cie);

lo Spid, rilasciato gratuitamente;

l’autenticazione di copie e di firme;

la dichiarazione di cambio di residenza.

Cosa portare

Per tutti i servizi serve un documento di riconoscimento. Per la Carta d’identità elettronica bisogna portare anche il codice fiscale o la tessera sanitaria e una fototessera. La Cie si può richiedere per il primo rilascio o in caso di furto, smarrimento o deterioramento del documento.