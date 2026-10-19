Siracusa, lo sportello digitale su 4 ruote in giro per la città: le tappe in programma

Attualità · prossimità

Prosegue il giro per i quartieri di Siracusa dello Sportello polivalente digitale di prossimità, l’ufficio comunale su quattro ruote che porta i servizi dell’Anagrafe direttamente ai cittadini. Dopo le tappe del 6 ottobre in largo XXV Luglio e del 15 ottobre alla zona Isola, in via Mallia, lo sportello farà altre due fermate questo mese:

domani, martedì 20 ottobre, in piazzale Rerum Novarum;

martedì 27 ottobre, nella piazzetta del Lido Arenella.

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Lo sportello è aperto dalle 9 alle 12.

Che cos’è

È un ufficio mobile, riconoscibile dal logo del Comune, collegato in tempo reale alle banche dati nazionali come l’Anagrafe nazionale della popolazione residente. Non è un semplice punto informativo, ma una postazione operativa vera e propria, gestita dal personale dell’Anagrafe e dello Stato civile.

Gli obiettivi sono due: raggiungere chi fa fatica a spostarsi fino agli uffici comunali e aiutare i cittadini a ottenere gli strumenti digitali ormai indispensabili per i rapporti con la pubblica amministrazione, come lo Spid e la carta d’identità elettronica.

I servizi disponibili

Allo sportello si possono richiedere:

certificati anagrafici e di stato civile;

la carta d’identità elettronica;

lo Spid, rilasciato gratuitamente;

l’autenticazione di copie e firme;

la dichiarazione di cambio di residenza.

Cosa portare

Per tutti i servizi serve un documento di riconoscimento. Per la carta d’identità elettronica bisogna portare anche il codice fiscale o la tessera sanitaria e una fototessera. La carta elettronica si può chiedere per il primo rilascio, in caso di furto, smarrimento o deterioramento del documento, oppure per sostituire la vecchia carta d’identità cartacea a partire da 180 giorni prima della scadenza.





Verso un Comune senza carta

Per l’amministrazione lo sportello fa parte di una riforma organizzativa più ampia. L’obiettivo è gestire le pratiche in modo completamente digitale, con documenti nati già in formato elettronico, così da ridurre via via l’uso della carta e accorciare i tempi di risposta grazie a uffici di back-office integrati.