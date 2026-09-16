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Siracusa, lo stato in cui si trova la fontana in corso Matteotti
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«Questo lo stato pietoso della fontanella in Corso Matteotti»un lettore, via WhatsApp
Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un lettore sule condizioni della fontana in corso Matteotti a Siracusa:
“Questo lo stato pietoso della fontanella in Corso Matteotti”.
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