La Cassazione ha messo la parola fine al lungo iter giudiziario sull’omicidio di Gaetano Zappulla, avvenuto a Siracusa il 3 settembre 2002 davanti al “Bar Flavio”. Con sentenza depositata il 3 ottobre 2025, la Suprema Corte ha rigettato i ricorsi presentati da Vito Fiorino e Pasqualino Mazzarella, confermando la condanna a 30 anni di reclusione ciascuno già decisa in Appello a Catania.

Secondo i giudici, non ci sono dubbi: quello di Zappulla fu un omicidio di stampo mafioso, premeditato e pianificato come ritorsione del clan Bottaro-Attanasio, di cui gli imputati facevano parte o erano comunque strettamente vicini.

Sono passati oltre 20 anni, era una sera di fine estate quando, secondo la ricostruzione processuale, Fiorino e Mazzarella si presentarono a bordo di uno scooter nei pressi del bar. Mazzarella – con il volto coperto dal casco – entrò nel locale e, impugnando una pistola, esplose più colpi contro Zappulla, colpendolo al dorso e alla nuca. Fiorino, nel frattempo, lo attendeva all’esterno con il motore acceso. L’agguato, fulmineo e spietato, rientrava in un disegno di vendetta per l’uccisione di Gaetano Barbieri, detto “Steven”, esponente dello stesso clan Bottaro-Attanasio, caduto qualche mese prima.

L’inchiesta, lunga e complessa, si è basata sulle dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia – tra cui Giuseppe Curcio, Salvatore Lombardo, Attilio Pandolfino, Gabriele Scarrozza – che, nel tempo, hanno ricostruito i retroscena del delitto e il ruolo degli imputati.

Le loro testimonianze sono state ritenute attendibili e riscontrate da altri elementi oggettivi. In particolare, hanno indicato la stessa arma usata in precedenti agguati mafiosi e fornito dettagli convergenti su motivazioni e modalità dell’omicidio. La Corte ha inoltre valorizzato le confessioni stragiudiziali che lo stesso Fiorino avrebbe reso in passato a due di loro, rafforzando il quadro accusatorio.

La difesa ha cercato di smontare la ricostruzione puntando su presunte incongruenze: la diversa altezza dell’omicida indicata dai testimoni oculari (1,70 metri contro i 1,90 di Mazzarella), la descrizione discordante del casco, della pistola e del ciclomotore usato. Ma la Cassazione ha ritenuto queste differenze marginali e inevitabili. Secondo i giudici, l’azione fu così rapida e concitata da rendere poco affidabili le percezioni dei presenti. Inoltre, molti dei testimoni erano già noti alle forze dell’ordine e considerati di scarsa attendibilità.

Per la Suprema Corte, l’omicidio non fu frutto di un impulso improvviso ma di una pianificazione accurata, con sopralluoghi, appostamenti e studio dei movimenti della vittima. Gli imputati ricevettero l’incarico dai vertici del clan, che inizialmente lo aveva affidato ad altri soggetti poi ritenuti “non pronti” a un’azione così delicata. La premeditazione è dunque pienamente configurabile: una decisione fredda e coltivata nel tempo, segno di una volontà omicida radicata e stabile.

Quanto alla finalità mafiosa, i giudici ricordano che non è necessario essere formalmente affiliati: basta che il delitto sia commesso per avvantaggiare un’organizzazione criminale o l’effettivo utilizzo di un metodo mafioso. E nel caso di Zappulla, l’obiettivo era chiaro: rafforzare il potere del clan Bottaro/Attanasio, lanciare un segnale di forza e vendicare l’uccisione di un proprio membro.

La Cassazione ha definito “logica, coerente e priva di contraddizioni” la motivazione della Corte d’Assise d’Appello, giudicando infondati tutti i rilievi difensivi. Per Fiorino e Mazzarella la condanna diventa ora definitiva: trent’anni di reclusione, l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e la libertà vigilata per tre anni dopo la pena.