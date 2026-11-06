Siracusa, l’opposizione vince 15 a 13: maggioranza in difficoltà, verso la sfiducia

Politica · Palazzo Vermexio

Quindici voti contro tredici. A meno di due settimane dalla mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Francesco Italia, il Consiglio comunale di Siracusa offre una nuova fotografia dei suoi fragili equilibri politici. Maggioranza e opposizione continuano a confrontarsi in un’aula sostanzialmente divisa a metà, dove anche poche assenze possono determinare l’esito delle votazioni. E ieri è stata l’opposizione a prevalere, ottenendo il rinvio di un punto all’ordine del giorno.

Al centro della discussione il riconoscimento di un debito fuori bilancio relativo a una controversia con l’Asp di Siracusa sulla vicenda del mercato ittico. Dopo aver agevolato l’approvazione di un precedente debito fuori bilancio, riguardante le ferie non godute di un dipendente comunale, i consiglieri di opposizione hanno chiesto di rinviare la trattazione del secondo provvedimento al 20 novembre, per ottenere ulteriori chiarimenti.

Una data tutt’altro che irrilevante sul piano politico: il 20 novembre cade infatti due giorni dopo la seduta del 18, quando il Consiglio sarà chiamato a discutere e votare la mozione di sfiducia contro il primo cittadino. La richiesta di rinvio è stata approvata con 15 voti favorevoli, 13 contrari e un astenuto, il presidente del Consiglio comunale Alessandro Di Mauro. Ventinove i votanti su 32 componenti. A incidere sul risultato sono state soprattutto le assenze di tre consiglieri: Franco Zappalà, Sara Zappulla del Partito democratico e Gianni Boscarino, quest’ultimo appartenente alla maggioranza.

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Proprio la posizione di Franco Zappalà è stata al centro di un momento di tensione durante la seduta. Il consigliere Damiano De Simone lo ha chiamato in causa, facendo riferimento alle indiscrezioni su un suo possibile ritorno tra i banchi dell’opposizione, circostanza che al momento non trova conferme. Ne è nato un acceso confronto, successivamente rientrato.

Al di là delle schermaglie, il voto conferma la delicatezza della situazione politica a Palazzo Vermexio. L’opposizione, pur non disponendo di una superiorità numerica, è riuscita a far passare la propria proposta, mentre la maggioranza non ha avuto i voti necessari per respingerla. E anche con la presenza dei tre consiglieri non avrebbe cambiato i fatti.

Un risultato che assume un significato particolare alla vigilia della sfiducia. La votazione del 18 novembre seguirà regole e numeri diversi rispetto a quelli necessari per approvare un semplice rinvio, ma quanto accaduto ieri dimostra che nessuno dei due schieramenti può permettersi di sottovalutare il peso di ogni singolo consigliere.