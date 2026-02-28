Siracusa, l’Ordine degli Agronomi incontra il Prefetto: “assieme per affrontare criticità ambientali”

Si è svolto il 27 febbraio, in Prefettura di Siracusa, un incontro istituzionale tra S.E. il Prefetto, dott.ssa Chiara Armenia, e il Direttivo degli Agronomi e Forestali della provincia.

A rappresentare la categoria erano presenti il presidente dell’Ordine, dott. Paolo Terranova, il segretario dott. David Bonoe il presidente del Consiglio di Disciplina, dott. Michele Salvatore Lonzi.

Nel corso dell’incontro, definito dai partecipanti «positivo e costruttivo», sono state illustrate le prossime iniziative a tutela dell’ambiente e dell’agricoltura nel territorio provinciale. Il Direttivo ha ribadito la piena disponibilità dei dottori agronomi e forestali a mettere a disposizione della Prefettura le proprie competenze professionali specialistiche per affrontare le criticità ambientali e sostenere lo sviluppo sostenibile del comparto agricolo.

Il Prefetto, nel salutare i rappresentanti dell’Ordine, ha espresso apprezzamento per l’impegno della categoria, assicurando che le disponibilità manifestate saranno tenute nella dovuta considerazione nell’ambito delle attività istituzionali.