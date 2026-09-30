Siracusa, l’Ordine degli infermieri dopo l’aggressione in ospedale: “valutare le body cam”

Attualità · Il commento

Un infermiere del Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa è stato aggredito lunedì sera, intorno alle 20, mentre era in servizio. Secondo quanto ricostruito, un uomo in stato di ebbrezza avrebbe dato in escandescenze dopo che l’infermiere gli aveva chiesto di accomodarsi.

L’uomo avrebbe quindi tentato di colpire il sanitario con due pugni al volto, che l’infermiere sarebbe riuscito a schivare. L’aggressione sarebbe poi proseguita con un colpo alla mano, accompagnato da insulti e minacce verbali.

L’episodio riporta ancora una volta l’attenzione sulle condizioni di sicurezza degli operatori sanitari che lavorano nei reparti di emergenza, dove situazioni di tensione possono verificarsi soprattutto nei momenti di maggiore affluenza.

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A intervenire è Salvatore Latina, presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Siracusa, che ha espresso solidarietà al collega e ha definito l’episodio «l’ennesimo» di una situazione che, a suo giudizio, non può più essere considerata eccezionale.

“Le aggressioni nei confronti dei professionisti sanitari sono una preoccupante routine e richiedono interventi concreti, immediati e coordinati“, afferma Latina, spiegando di avere contattato personalmente il collega nella stessa giornata per manifestargli la vicinanza propria e dell’Ordine.

“Non possiamo accettare che un infermiere, mentre svolge il proprio lavoro, debba anche preoccuparsi quotidianamente di difendere la propria incolumità fisica“, aggiunge il presidente dell’Ordine, sottolineando che la sicurezza degli operatori rappresenta anche una condizione per garantire un’assistenza adeguata ai pazienti.

Latina chiede quindi un intervento su più livelli, con il coinvolgimento delle istituzioni e dei soggetti interessati. “Servono certamente interventi strutturali e organizzativi, ma anche misure di sicurezza che possano essere attuate in tempi rapidi“.

Tra le proposte indicate dall’Ordine c’è anche quella di valutare l’introduzione delle body cam per i professionisti maggiormente esposti al rischio di aggressione, a partire proprio dagli operatori dei Pronto soccorso.

“La tutela di chi cura non può essere considerata un tema secondario – conclude Latina –. Garantire sicurezza agli infermieri significa garantire cure più sicure anche ai cittadini“.