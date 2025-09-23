Siracusa, “L’Ordine dei Medici incontra la città”: Intelligenza artificiale e rapporto medico-paziente al centro dei lavori

Torna, il prossimo 25 settembre a Siracusa, dalle 15, nel Salone “Giovanni Paolo II” del Santuario della Madonna delle Lacrime, l’evento annuale dell’Ordine dei Medici di Siracusa, “L’Ordine incontra la città”, giunto

alla 9° edizione. Come da tradizione, ormai consolidata, oltre alle emozionanti cerimonie che segnano il passaggio di consegne tra i saggi e le nuove leve della professione, con il conferimento dei caducei d’oro ai medici anziani, che hanno raggiunto i 50 anni dal conseguimento della loro laurea e il giuramento di Ippocrate, recitato in greco e siciliano, dai neolaureati in medicina, la serata sarà contrassegnata da momenti di approfondimento culturale, premi al merito e letterari, arte e spettacolo.

Il tema conduttore di quest’anno è quello legato al grande dibattito sulla “Intelligenza Artificiale” e sul suo impatto nel rapporto tra Medico e Paziente. Argomenti che, dopo i saluti delle autorità, saranno introdotti proprio dal presidente dell’Ordine aretuseo, Anselmo Madeddu, e poi affidati alla Lectio Magistralis del presidente nazionale della Federazione degli Ordini dei Medici, Filippo Anelli. A dominare la serata sarà il Premio Testaferrata, il concorso indetto dall’Ordine e dedicato allo scienziato Giuseppe Testaferrata, pioniere della moderna sanità siracusana agli inizi del 900, rivolto ai neolaureati autori dei lavori scientifici più originali e innovativi sul piano della ricerca. Un’ apposita commissione ha già selezionato, in “cieco”, i 5 finalisti, i cui nomi saranno svelati solo giovedì prossimo, quando i designati dovranno “sfidarsi” davanti al pubblico per convincere la Giuria della bontà delle proprie argomentazioni scientifiche. Una vera e propria gara ad eliminazione, tutta in diretta e all’insegna della suspence, fino all’ultimo secondo. A tal proposito, la Giuria, composta dal direttivo dell’Ordine dei Medici e dai presidenti degli Ordini delle altre province siciliane, col sistema del televoto, e dunque sempre in diretta, procederà a votare il vincitore, che sarà proclamato e premiato al termine della cerimonia.

Visto il successo ottenuto gli anni precedenti, anche quest’anno, l’Ordine ha bandito il concorso “Medici Scrittori”, imperniato proprio sul tema della serata. “Si tratta di un argomento di grande fascino – spiega il presidente Anselmo Madeddu –, e di straordinaria attualità, che sviluppa il proprio focus attorno al delicato rapporto medico-paziente e a quello altrettanto delicato del nuovo ruolo che deve assumere la figura del medico in questo mutato scenario tecnologico, dove l’Intelligenza Artificiale non può non essere governata da un sistema di valori etici e di regole deontologiche e professionali, senza le quali verrebbe messa in crisi la stessa mission peculiare del Servizio Sanitario Nazionale. Affidare queste riflessioni a un racconto assume un alto valore simbolico, perché, attraverso la tecnica della narrazione del proprio vissuto e lo studio dell’impatto della malattia sulla psiche, si favorisce il nascere dell’empatia nel rapporto tra medico e paziente. E vi assicuro che sono giunti lavori di straordinario impatto emotivo”.

Quest’anno la giuria che valuterà la terna dei finalisti è presieduta da una madrina d’eccezione, la brillante scrittrice Gabriella Genisi, nota al grande pubblico per aver inventato il personaggio della commissaria Lolita Lobosco, interpretata con straordinario successo nella serie tv dall’attrice napoletana Luisa Ranieri. Tutti i lavori pervenuti saranno raccolti in un volume, di cui l’Ordine curerà la pubblicazione e la diffusione. Altrettanto interesse, inoltre, sta suscitando il concorso letterario riservato ai giovani studenti dei sette istituti scolastici che partecipano al progetto di curvatura biomedica con l’Ordine dei Medici di Siracusa. Anche in questo caso la giuria sarà affidata a ospiti d’eccezione, quali Giuseppe Ruggeri, presidente nazionale dell’Associazione Medici Scrittori, e la nota scrittrice siracusana Annamaria Piccione autrice di libri per ragazzi di grande successo con le maggiori case editrici italiane.

La serata, infine, ospiterà, un attesissimo spettacolo di SandArt, curato dalla nota artista Stefania Bruno, che con le sue splendide immagini realizzate sulla sabbia, rievocherà la storia di Archimede e della sua celebre sfida alle Intelligenze Naturali del suo tempo e di quelli a venire. Sarà, infine, la volta delle consolidate cerimonie annuali dell’Ordine. Sul sito dell’Ordine sarà pubblicato il link per seguire a distanza l’evento.