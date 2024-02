Siracusa, lotteria di beneficenza pro-Airc: ecco i numeri estratti

Il 7 febbraio, alle 18, al Grand hotel “Villa Politi” di Siracusa, alla presenza della vicepresidente del Comitato Sicilia della Fondazione Airc per la ricerca sul cancro Ets, Nella Giallongo Coffa, del Consigliere Delegato della Fondazione Airc, Daniele Finocchiaro, del Responsabile dell’Unità Coordinamento Comitati Regionali Airc, Dott. Jonas Maniaz, del funzionario delegato dal sindaco di Siracusa, Daniela Di Stefano, e dei Volontari Airc della provincia di Siracusa, si è proceduto all’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria pro Airc “Vincere con la Ricerca”, il cui ricavato sarà destinato al finanziamento della migliore ricerca oncologica italiana.

Il momento dell’estrazione, ormai un tradizionale appuntamento, ha visto, come di consueto, la partecipazione di un folto pubblico interessato e coinvolto: grazie alla lotteria tanti sostenitori di Siracusa e provincia hanno condiviso la missione della Fondazione Airc.Fondazione Airc per il 2024 ha deliberato il finanziamento di oltre 143 milioni di euro a sostegno di circa 6.000 ricercatori impegnati quotidianamente a trovare soluzioni sempre più efficaci per prevenire e diagnosticare precocemente il cancro.

Si tratta di un risultato possibile grazie alla costante fiducia di 4,5 milioni di donatori e 20.000 volontari, che conferma Airc come primo polo privato di finanziamento della ricerca indipendente sul cancro in Italia. Per la Sicilia sono stati deliberati 962.644 euro per il sostegno di 8 progetti di ricerca e una borsa di studio. Sono stati estratti, con il sistema della combinazione numerica, i seguenti numeri:

1°) N. 07067 – Buono viaggio dal valore di 3.000 euro

2°) N.13206–LGTVC50”4Kt2–52smartTV

3°) N. 02436 – Stola 100% cashmere con profili in volpe

4°) N. 07755 – Zaino Piquadro in pelle colore rosso art. CA 5733 DF

5°) N. 05946 – Zaino Piquadro in pelle colore marrone art. CA 4260594

6°) N. 00615 – Bici città ELOPS taglia S/M, colore blu jeans

7°) N. 02838 – Samsung Smartwatch 4 40mm

8°) N. 00134 – Parure collana ed orecchini in argento con pietre naturali

9°) N. 06366 – Borsa shopper realizzata con perline ricamate all-over, scritta Noto