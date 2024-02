Siracusa, lotteria provinciale “Vincere con la Ricerca”: mercoledì estrazione

Il 7 febbraio alle 18 al Grand Hotel Villa Politi, si svolgerà l’estrazione della lotteria provinciale di Siracusa della Fondazione per la Ricerca sul cancro Ets, Vincere con la Ricerca. Diventata una tradizione per Siracusa e provincia, la lotteria, organizzata dalla vicepresidente del Comitato Sicilia di Fondazione AIRC, Nella Giallongo Coffa,è un appuntamento da non perdere per contribuire concretamente al lavoro dei 6.000 ricercatori AIRC e insieme

provare ad aggiudicarsi uno dei 17 ricchi premi.

Il fortunato che si aggiudicherà il primo premio potrà avvalersi di un voucher per un viaggio con destinazione libera del valore di 3mila euro. L’estrazione, aperta al pubblico, si svolgerà anche alla presenza del Consigliere Delegato Daniele Finocchiaro e al Responsabile dei Comitati Regionali Dott. Jonas Maniaz della Fondazione per la ricerca sul cancro Ets.