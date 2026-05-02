Siracusa, “Love Arenella” denuncia l’inadeguatezza di contenitori e l’assenza di raccolta differenziata

Con l’avvio della stagione balneare, l’associazione Love Arenella esprime profonda preoccupazione e forte disappunto in merito all’installazione dei nuovi contenitori per i rifiuti lungo la spiaggia e il litorale.

“A poche ore dal loro posizionamento, la situazione appare già critica: i contenitori risultano tutti divelti e abbattuti dal vento. – si legge in una nota dell’associazione – È apparso evidente che la struttura e il sistema di fissaggio siano del tutto inadeguati al contesto costiero; basta infatti un debole soffio di vento per farli cadere, trasformandoli da strumenti di civiltà in potenziali veicoli di inquinamento. Infatti Il ribaltamento dei cestini comporta conseguenze immediate e indecorose: I detriti finiscono direttamente sull’arenile e lungo la strada ,Il vento trascina i rifiuti in mare, rendendo vano ogni sforzo di pulizia precedentemente effettuato, il litorale disseminato di cestini a terra offre un’immagine di abbandono proprio all’inizio del picco turistico e della fruibilità dei cittadini”.

L’associazione Love Arenella pone alle autorità competenti e alla ditta incaricata del servizio due quesiti fondamentali ovvero conformità tecnica i chiede di verificare se tali contenitori siano conformi agli standard previsti per zone soggette a raffiche di vento e se sia stato previsto un sistema di ancoraggio idoneo e mancata differenziata si interroga l’amministrazione sul perché, in netta controtendenza con le normative vigenti e le necessità ecologiche, non siano stati installati i cestini colorati per la raccolta differenziata.

“Ad oggi, – continua la nota – i contenitori risultano tutti uguali, impedendo di fatto ai bagnanti la corretta separazione dei materiali (plastica, carta, vetro e indifferenziato). Non possiamo parlare di tutela del territorio se gli strumenti che dovrebbero aiutarci a mantenerlo pulito sono i primi a tradire le aspettative, chiediamo un intervento immediato per sostituire o mettere in sicurezza i cestini e per avviare seriamente la raccolta differenziata anche in spiaggia”.

L’Associazione resta in attesa di un riscontro urgente e di azioni concrete per evitare che la stagione inizi sotto il segno del degrado ambientale