Siracusa, lucchetti ai bagni di Casina Cuti: aperti ma senza affidamento della gestione

Lucchetti ai servizi igienici di Casina Cuti. L’intervento è stato effettuato questa mattina dalla sezione Annona della Polizia municipale di Siracusa.

Gli agenti hanno provveduto a chiudere con lucchetti i due bagni presenti nell’area di fronte al parco archeologico, a seguito di verifiche che hanno evidenziato l’assenza di un affidamento e di una gestione regolare.

Secondo quanto emerso, i servizi risultavano aperti al pubblico ma privi di un soggetto responsabile della gestione, con conseguenti criticità amministrative.

Inoltre, sono state levate sanzioni ad alcuni venditori ambulanti per occupazione abusiva del suolo pubblico perchè avrebbero occupato più spazio di quello consentito.