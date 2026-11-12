Siracusa, Lucia Corsale presenta “Majarie”: magie e stregonerie in una Sicilia ancestrale

Cultura · domani

Una Sicilia immaginifica e ancestrale, dove l’isola diventa lo scenario di un mondo alla rovescia. È il cuore di “Majarie” (Chipiùneart edizioni), la nuova raccolta di racconti della scrittrice siracusana Lucia Corsale. Il libro sarà presentato domani, venerdì 13 novembre, alle 17.30, nella biblioteca dell’istituto “Antonello Gagini” di Siracusa. L’incontro è promosso dall’associazione Christiane Reimann.

A dialogare con l’autrice sarà Giuseppe Gingolph Costa. Simone Giallongo leggerà alcuni brani e il cantattore Raffaele Schiavo proporrà una sua chiave di lettura di alcuni racconti.

Il titolo, che richiama magie e stregonerie, introduce una galleria di personaggi tormentati, dominati da passioni assolute e da un forte senso del destino. Tra loro ci sono Ciaraula, guaritrice dai morsi dei serpenti, e poi Zaccheo e Totò Mezzasalma, per i quali la magia è una fuga dalla solitudine. La scrittura alterna l’italiano letterario al dialetto siciliano, con un’ironia a volte pungente e amara, come nel racconto “Il caseggiato”, metafora del manicomio.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

Nata a Siracusa nel 1966, Lucia Corsale ha ottenuto numerosi riconoscimenti in concorsi letterari nazionali. Tra i più recenti:

il terzo posto al concorso internazionale “Città di Cefalù” nel 2024, con il romanzo “Il verso dell’amore”;

il premio “Più a sud di Tunisi”, nella sezione Giallo d’autore;

il Premio della critica al “San Domenichino” nel 2025, per la raccolta “Siciliatura”;

il primo posto al premio “Cavallari di Pizzoli”, per il racconto “Totò Mezzasalma”.

Nel 2025, quando era ancora inedito, “Majarie” ha vinto anche il premio Setart nella sezione raccolta di racconti.