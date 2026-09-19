Siracusa, Lucia Goracci vince il Premio Pier Paolo Conti al Giornalismo 2026

Cultura · L'associazione

L’associazione “Gli Amici della Dante” conferisce ogni anno il Premio Pier Paolo Conti al Giornalismo a note firme della stampa nazionale, come Domenico Quirico, Ferruccio De Bortoli, Aldo Cazzullo e Giovanna Botteri. Per il 2026 il riconoscimento va a Lucia Goracci, nota giornalista di Rai 3, attualmente impegnata come reporter sul territorio siriano e iracheno, dove segue i conflitti in Medio Oriente.

Lucia Goracci ha iniziato la carriera in Rai nella redazione della TGR Sicilia, per poi diventare giornalista inviata in Medio Oriente per il Tg2, fino all’approdo al Tg3. Ha lavorato inoltre a Rai News24 e dal 2022 è corrispondente estera dagli Stati Uniti dalla sede Rai di New York. Nel 2021 ha seguito il ritorno dei Talebani a Kabul e nel 2024 è stata inviata in Libano come corrispondente durante il conflitto tra Israele e Libano.

Sul suo lavoro, la giornalista ama dichiarare: “In guerra non c’è il giusto e non c’è lo sbagliato, ci sono le vittime, che sono i civili, i veri perdenti verso i quali ci viene naturale simpatizzare.” Per una giornalista, sottolinea, non ci sono posizioni da prendere, ma fatti che vanno riordinati, capiti e raccontati, e che domani costruiranno la Storia.

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Per la sua attività di inviata e corrispondente da aree caratterizzate da conflitti ed emergenze umanitarie, a Lucia Goracci viene assegnato il Premio Pier Paolo Conti al Giornalismo, che le verrà consegnato domenica 20 settembre alle 19 all’Hotel Parco delle Fontane.