Siracusa, Lucia nata a 23 settimane e pesava 470 grammi: la sua storia in un tema a scuola

Attualità · La storia

A sole 23 settimane di gestazione pesava appena 470 grammi. Una nascita estremamente prematura, seguita da un percorso delicato che ha visto impegnati i medici e gli operatori dell’ospedale Umberto I di Siracusa. Oggi Lucia ha nove anni, frequenta la classe quarta C dell’istituto comprensivo Paolo Orsi e la sua storia è diventata una testimonianza di speranza per tante famiglie.

Lucia è nata l’11 aprile 2017 a Siracusa. A prendersi cura di lei è stata l’équipe dell’Unità di terapia intensiva neonatale dell’ospedale Umberto I, guidata dal primario Massimo Tirantello, il cui lavoro è stato determinante nel delicato percorso che ha permesso alla bambina di superare le difficoltà legate alla nascita prematura.

A distanza di nove anni, quella vicenda è tornata a essere raccontata attraverso le parole della stessa Lucia. La bambina ha infatti dedicato un tema svolto in classe alla propria storia, nell’ambito di un’iniziativa promossa dall’associazione nazionale di neonatologia in vista della Giornata mondiale della prematurità, che si celebra oggi il 15 novembre.

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Un racconto scritto con gli occhi di chi, dopo aver affrontato una situazione tanto difficile, oggi può guardare al proprio percorso e condividerlo con gli altri. Un modo per far conoscere una storia che non riguarda soltanto Lucia e la sua famiglia, ma anche il lavoro di quanti ogni giorno si prendono cura dei neonati prematuri.

È proprio la famiglia a voler portare questa testimonianza all’attenzione della città, sottolineando il valore di una vicenda che rappresenta anche un motivo di orgoglio per Siracusa. “La storia di mia figlia è un vanto per questa città”, raccontano i genitori, che desiderano soprattutto lanciare un messaggio alle famiglie con bambini attualmente ricoverati nell’Utin.

Il percorso di Lucia, dai 470 grammi alla nascita fino alla vita quotidiana di una bambina di nove anni che oggi racconta la propria esperienza tra i banchi di scuola, è un messaggio di fiducia e speranza.

Un’occasione, nella giornata dedicata alla prematurità, per ricordare anche il ruolo fondamentale delle strutture sanitarie e delle équipe specializzate che accompagnano i piccoli pazienti e le loro famiglie nei momenti più difficili.