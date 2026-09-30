Siracusa, l’ufficio postale di Cassibile chiude per lavori: riapertura l’8 ottobre

Attualità · POSTE ITALIANE

L’ufficio postale di via dell’Anemone, a Cassibile, resterà chiuso nei prossimi giorni per consentire l’esecuzione di lavori interni. Lo comunica (solo oggi) Poste Italiane, indicando per giovedì 8 ottobre la data prevista per la riapertura della sede, che tornerà a osservare i consueti orari.

Durante il periodo degli interventi, Poste invita la clientela a rivolgersi sia per le operazioni postali e finanziarie, sia per il ritiro delle raccomandate, all’ufficio postale di via XXV Aprile ad Avola.

La sede di Avola è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35. È inoltre dotata di uno sportello automatico Postamat, disponibile 24 ore su 24 per tutti i giorni della settimana.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

La chiusura temporanea ha però sollevato alcune preoccupazioni tra i residenti di Cassibile, soprattutto tra le persone anziane e quelle con difficoltà negli spostamenti. La questione è stata segnalata anche alla redazione, con alcuni cittadini che hanno evidenziato le difficoltà legate, in particolare, alla necessità di raggiungere Avola per operazioni come il ritiro della pensione o del denaro.

Il tema è stato affrontato questa mattina anche in Consiglio comunale. Durante le comunicazioni, il consigliere di Fratelli d’Italia Paolo Romano ha richiamato l’attenzione dell’amministrazione comunale sulla situazione e ha chiesto di valutare la possibilità di interfacciarsi con Poste per attivare uno sportello mobile a Cassibile per la durata della chiusura.

L’obiettivo della richiesta è garantire comunque un punto di riferimento sul territorio, soprattutto per le fasce della popolazione che potrebbero avere maggiori difficoltà a spostarsi fino ad Avola.

La chiusura, secondo quanto comunicato da Poste Italiane, dovrebbe dunque protrarsi per circa una settimana, con la riapertura dell’ufficio di via dell’Anemone fissata per l’8 ottobre.