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Siracusa, l’ufficio postale di Cassibile chiude per lavori: riapertura l’8 ottobre

di Giulio Perotti ·
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L'ufficio postale di Cassibile

L’ufficio postale di via dell’Anemone, a Cassibile, resterà chiuso nei prossimi giorni per consentire l’esecuzione di lavori interni. Lo comunica (solo oggi) Poste Italiane, indicando per giovedì 8 ottobre la data prevista per la riapertura della sede, che tornerà a osservare i consueti orari.

Durante il periodo degli interventi, Poste invita la clientela a rivolgersi sia per le operazioni postali e finanziarie, sia per il ritiro delle raccomandate, all’ufficio postale di via XXV Aprile ad Avola.

La sede di Avola è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35. È inoltre dotata di uno sportello automatico Postamat, disponibile 24 ore su 24 per tutti i giorni della settimana.

La chiusura temporanea ha però sollevato alcune preoccupazioni tra i residenti di Cassibile, soprattutto tra le persone anziane e quelle con difficoltà negli spostamenti. La questione è stata segnalata anche alla redazione, con alcuni cittadini che hanno evidenziato le difficoltà legate, in particolare, alla necessità di raggiungere Avola per operazioni come il ritiro della pensione o del denaro.

Il tema è stato affrontato questa mattina anche in Consiglio comunale. Durante le comunicazioni, il consigliere di Fratelli d’Italia Paolo Romano ha richiamato l’attenzione dell’amministrazione comunale sulla situazione e ha chiesto di valutare la possibilità di interfacciarsi con Poste per attivare uno sportello mobile a Cassibile per la durata della chiusura.

L’obiettivo della richiesta è garantire comunque un punto di riferimento sul territorio, soprattutto per le fasce della popolazione che potrebbero avere maggiori difficoltà a spostarsi fino ad Avola.

La chiusura, secondo quanto comunicato da Poste Italiane, dovrebbe dunque protrarsi per circa una settimana, con la riapertura dell’ufficio di via dell’Anemone fissata per l’8 ottobre.

Giulio Perotti

Giulio Perotti

Giornalista pubblicista dal 2016 e veterano della redazione, dove scrive dal 2011: sport, cronaca, politica locale e ambiente. Consigliere nazionale Fnsi e delegato Assostampa Sicilia, è la memoria storica del giornale.

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