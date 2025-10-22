Ultime news

Siracusa, l’Ugl lancia “Ottobre, mese della sicurezza nei luoghi di lavoro”

L’iniziativa, che si svolge durante tutto il mese di ottobre, si concentra sulla prevenzione degli incidenti e sull’educazione alla sicurezza, ritenuta fondamentale per ridurre i rischi negli ambienti lavorativi

L’Ugl promuove una campagna nazionale per sensibilizzare lavoratori, cittadini e istituzioni sull’importanza della sicurezza sul lavoro e della formazione. L’iniziativa, che si svolge durante tutto il mese di ottobre, si concentra sulla prevenzione degli incidenti e sull’educazione alla sicurezza, ritenuta fondamentale per ridurre i rischi negli ambienti lavorativi.

Secondo il Segretario Generale dell’Ugl, Paolo Capone, “per rafforzare la cultura della sicurezza è imprescindibile puntare sui percorsi educativi a partire dalle scuole e potenziare in modo capillare la formazione e l’addestramento, con iniziative concrete di sensibilizzazione rivolte a imprese e lavoratori. In questa prospettiva, il ruolo delle nuove tecnologie e degli strumenti digitali appare sempre più cruciale”.

Capone sottolinea inoltre l’urgenza di “interventi coraggiosi per implementare i controlli, mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro e prevenire gli infortuni. L’Ugl continuerà a presidiare i tavoli locali e nazionali, nella convinzione che la spesa per la sicurezza non sia un costo, bensì un investimento per il Paese”.

Gli incidenti sul lavoro continuano a rappresentare una grave emergenza. Le principali cause includono la mancanza di sicurezza, la formazione insufficiente, ritmi di lavoro sostenuti e violazioni sistematiche delle norme, con circa l’80% degli incidenti legati a comportamenti scorretti dei lavoratori. Nonostante alcuni miglioramenti negli ultimi anni, la frequenza degli incidenti rimane elevata e in aumento nel 2025. Le conseguenze possono essere devastanti, tra cui invalidità permanente, morte e un forte impatto emotivo sulle famiglie delle vittime.

L’Ugl evidenzia la necessità di rafforzare la prevenzione e la formazione, ancora insufficienti in molte aziende. Interventi straordinari, come l’accordo tra Governo e sindacati per reperire fondi a tutela dei lavoratori, rappresentano passi concreti, ma è essenziale promuovere una cultura della sicurezza che vada oltre il mero adempimento burocratico.

Un incontro pubblico si terrà a Catania il 28 ottobre, con lo slogan dell’Ugl: “PROTEGGI – FORMATI – AMATI”. L’invito è rivolto a lavoratori, imprese e cittadini per partecipare e sostenere una causa che riguarda tutti: la sicurezza sul lavoro è un diritto di ciascuno.


