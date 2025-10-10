Siracusa, Luigi Cavarra eletto presidente della I commissione consiliare

Il consigliere comunale Luigi Cavarra eletto presidente della I commissione consiliare che si occupa di Urbanistica, Lavori Pubblici e Patrimonio.

“Ringrazio di cuore i miei colleghi consiglieri comunali di Siracusa per la fiducia – dice – È per me un onore e una grande responsabilità ricoprire questo incarico, che spero di svolgere con impegno, equilibrio e spirito di servizio nell’interesse della nostra comunità. Lavorerò con dedizione, ascolto e collaborazione, consapevole dell’importanza del ruolo che mi è stato affidato. Un sentito ringraziamento va anche al mio partito Grande Sicilia, che mi ha sostenuto e dato questa opportunità di crescita e di servizio, rafforzando il mio impegno verso la città di Siracusa.