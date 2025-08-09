Siracusa, “L’ultimo respiro di Gaza”: dialogo sulla vita sotto assedio

Si terrà giorno 12 agosto alle 18.30, da Biblios Cafè, la presentazione del libro di Naim Abu Saif dal titolo “L’ultimo respiro di Gaza”, autore e giornalista palestinese attualmente bloccato a Gaza e recentemente sopravvissuto a un nuovo bombardamento, dopo l’annuncio di Israele di voler prendere il controllo della Striscia.
L’opera è una testimonianza diretta di cosa significhi vivere sotto assedio: fame, malattie, crollo del sistema sanitario, negazione del diritto internazionale e il dramma quotidiano di una popolazione stremata.
A dialogare sul libro saranno la scrittrice Maria Grazia Patania e la giornalista Lidia Ginestra Giuffrida.
