Siracusa, “L’ultimo respiro di Gaza”: dialogo sulla vita sotto assedio

L’opera è una testimonianza diretta di cosa significhi vivere sotto assedio

Si terrà giorno 12 agosto alle 18.30, da Biblios Cafè, la presentazione del libro di Naim Abu Saif dal titolo “L’ultimo respiro di Gaza”, autore e giornalista palestinese attualmente bloccato a Gaza e recentemente sopravvissuto a un nuovo bombardamento, dopo l’annuncio di Israele di voler prendere il controllo della Striscia.

L’opera è una testimonianza diretta di cosa significhi vivere sotto assedio: fame, malattie, crollo del sistema sanitario, negazione del diritto internazionale e il dramma quotidiano di una popolazione stremata.


A dialogare sul libro saranno la scrittrice Maria Grazia Patania e la giornalista Lidia Ginestra Giuffrida.


