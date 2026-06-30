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Funerali

Siracusa, l’ultimo saluto a Davis Aloschi: il ricordo dell’arcivescovo Lomanto

Nel ricordo del giovane Davis, mons. Lomanto ha voluto sottolineare alcuni tratti della sua personalità, indicandoli come esempio per tutti

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Nel ricordo del giovane Davis, mons. Lomanto ha voluto sottolineare alcuni tratti della sua personalità, indicandoli come esempio per tutti

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Un dolore composto ha accompagnato questa mattina, al Santuario della Madonna delle Lacrime di Siracusa, l’ultimo saluto a Davis Aloschi, il quindicenne tragicamente scomparso nei giorni scorsi a seguito di un incidente stradale. A celebrare i funerali è stato l’arcivescovo di Siracusa, mons. Francesco Lomanto, che durante l’omelia ha rivolto parole di conforto alla famiglia, agli amici e all’intera comunità riunita in preghiera.

“Ci ritroviamo qui, nel nostro Santuario, dove il nostro carissimo Davis ha compiuto il cammino di formazione cristiana ricevendo i sacramenti. Oggi, inaspettatamente, ci troviamo ad accompagnarlo all’incontro eterno con il Signore, che lui ha tanto amato con la mente e con il cuore”, ha affermato l’arcivescovo.

Richiamando il messaggio della Parola di Dio, mons. Lomanto ha invitato i presenti ad affidarsi al Signore anche nel momento della prova: “La morte dei giusti è preziosa e ha un prezzo anche per il Signore. Gesù si commosse profondamente e scoppiò in lacrime. Tutto questo esprime il segno della vicinanza di Dio e il prezzo della morte, che costa prima di tutto a Dio”.

L’arcivescovo ha poi esortato i fedeli a vivere il dolore nella prospettiva della fede e della speranza cristiana. “Oggi, nel dolore e nella sofferenza, vediamo tutto questo dal lato della croce, ma un domani lo vedremo dal lato della resurrezione e ne saremo consapevoli. L’amore di Dio è grande e Dio ci dona tutto sé stesso. Il disegno di Dio su ciascuno di noi è unico e irripetibile”.

Nel ricordo del giovane Davis, mons. Lomanto ha voluto sottolineare alcuni tratti della sua personalità, indicandoli come esempio per tutti. “Accogliamo la semplicità e la profondità degli insegnamenti che ci vengono dal giovane Davis. L’ordine nella sua vita e in tutte le cose, l’ordine nelle sue azioni e nella vita morale. Un ordine che lo ha portato a intraprendere una splendida carriera da ballerino”.

Infine, un richiamo ai valori del rispetto e della convivenza civile: “Mi preme sottolineare l’importanza dell’ordine: è una lezione che tutti dobbiamo fare nostra come persone. Se vogliamo il bene comune dobbiamo educarci al rispetto dell’altro”. La celebrazione si è conclusa in un clima di profonda commozione, con la comunità siracusana stretta attorno ai familiari del giovane Davis nel giorno dell’ultimo saluto.


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