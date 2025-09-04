Siracusa, l’ultimo saluto a mons. Giuseppe Costanzo: “un vescovo della preghiera, dei poveri e della dignità umana”

La comunità ecclesiale e civile si è stretta oggi attorno alla memoria di mons. Giuseppe Costanzo, arcivescovo emerito di Siracusa, scomparso a 92 anni. I funerali sono stati celebrati nel pomeriggio nella Basilica Santuario della Madonna delle Lacrime, alla presenza dell’attuale arcivescovo mons. Francesco Lomanto, che ha presieduto il rito.

Nominato arcivescovo metropolita di Siracusa il 7 dicembre 1989 da San Giovanni Paolo II, mons. Costanzo ha guidato la Chiesa aretusea fino al 2008, lasciando la diocesi al compimento dei limiti di età. Durante il suo episcopato ha segnato in profondità la vita religiosa e sociale della città.





Nell’omelia, mons. Lomanto ha tracciato le linee del ministero episcopale del suo predecessore: “parola di Dio, preghiera e attenzione agli ultimi”.

La vasta conoscenza biblica, maturata grazie agli studi e agli approfondimenti personali, lo rese un evangelizzatore appassionato. Mons. Costanzo promosse un vero cammino di preghiera diocesano, fondò l’associazione “Con Gesù nella notte” per invitare i giovani a momenti di adorazione notturna, voluta una cappella del Santissimo Sacramento nel Santuario e portò a Siracusa la Settimana liturgica nazionale del 1996.

Il suo cuore mariano ed eucaristico si espresse in tappe fondamentali: il completamento della costruzione del Santuario della Madonna delle Lacrime, consacrato da Giovanni Paolo II il 6 novembre 1994; l’“Anno Mariano” del 2003 per il cinquantesimo della Lacrimazione; l’“Anno Luciano” del 2004, con la concessione del corpo di Santa Lucia per la festa di dicembre.

Accanto alla dimensione spirituale, mons. Costanzo mostrò una forte attenzione ai bisogni sociali. Fondò la Casa alloggio Madonna delle Lacrime per i malati di Aids abbandonati dalle famiglie, manifestò vicinanza ai lavoratori della zona industriale e agli agricoltori. Memorabile il suo appello dopo il terremoto del 1990: “Prima le case delle famiglie, poi le chiese”.

Nel 2005 indisse l’Anno vocazionale, introducendo nella preghiera del Rosario una giaculatoria ancora oggi recitata da molti fedeli. Nel 2008 preparò l’Anno Paolino, coinvolgendo comunità religiose e civili, sostenuto anche dal compianto padre Salvatore Arnone, scomparso appena una settimana fa.

Mons. Lomanto ha ricordato le parole con cui mons. Costanzo concluse il suo ministero episcopale il 23 ottobre 2008, parole oggi lette come un testamento spirituale: “Chiedo perdono a quanti per colpa mia hanno sofferto per questi anni, assicuro il mio perdono a quelli che mi hanno fatto soffrire. Sono sereno e grato al Signore”.

Mons. Giuseppe Costanzo rimarrà nella memoria della città come il pastore che ha saputo coniugare evangelizzazione e dignità umana, aprendo al dialogo con la società e con i non credenti, rafforzando l’identità spirituale e religiosa della diocesi.

Dopo la celebrazione, la salma verrà traslata nella Cattedrale di Siracusa, luogo simbolo del suo ministero.