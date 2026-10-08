Siracusa, l’ultimo saluto a padre Carlo D’Antoni nella chiesa di Bosco Minniti

Attualità · LUTTO

Oggi alla chiesa di Bosco Minniti l’ultimo saluto a padre Carlo D’Antoni, scomparso nei giorni scorsi all’età di 71 anni. Fedeli, amici e persone incontrate durante il suo lungo impegno pastorale si sono stretti attorno alla comunità parrocchiale e alla famiglia.

Ordinato sacerdote nel 1979, padre Carlo aveva prestato servizio a Solarino e Fontane Bianche prima di diventare, nel 1992, parroco di Santa Maria Madre della Chiesa a Bosco Minniti. Una vita sacerdotale segnata soprattutto dall’attenzione agli ultimi, agli immigrati, ai braccianti e a chiunque avesse bisogno di aiuto, senza distinzioni di provenienza o religione.

Durante l’omelia, l’arcivescovo di Siracusa Francesco Lomanto ne ha ricordato la “dedizione totale agli ultimi”, sottolineando come padre Carlo abbia accompagnato tante persone verso l’autonomia lavorativa e il rispetto della dignità umana. Lomanto ne ha ricordato anche la visione aperta e orientata al sociale, unita al profondo rispetto per la Chiesa, invitando infine la comunità alla preghiera in suo suffragio.

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“A noi piace ricordarlo come un prete di comunità, una comunità che ha saputo costruire e far crescere nel quartiere di periferia al quale ha dedicato anima e cuore per 35 anni – così, in una nota, la federazione di Siracusa di Sinistra Italiana-Avs -. Ha trasformato una chiesa in un luogo di accoglienza aperto a bambini, famiglie, anziani, migranti e persone provenienti da ogni parte della città. La parrocchia è stata centro di accoglienza durante le emergenze migratorie, mensa per chi era in difficoltà, luogo di incontro e di festa a Carnevale, a Capodanno, a Natale e persino alla fine del Ramadan. È stata sede di scout, associazioni, dibattiti e confronti politici, offrendo spazio a chi, in questa città, spesso non ne aveva. Accogliere è stato il tratto distintivo del suo agire quotidiano. Ma non si è limitato alla carità: il suo impegno è stato anche civile e sociale. Ha denunciato il caporalato a Cassibile, ha dato voce alle criticità del quartiere, si è battuto instancabilmente per la cura del Parco Robinson e per affrontare le emergenze delle periferie. La sua chiesa è stata una fucina di iniziative a tutela dei diritti dei migranti, delle persone senza dimora e di tutti coloro che vivevano ai margini, spesso ignorati da una città che non sapeva o non voleva prendersene cura. Con lui, gli ultimi erano sempre i primi. La sua assenza si farà sentire non solo nel mondo cattolico, ma anche in quello laico, che oggi piange un sacerdote accogliente, antifascista e coerente, capace di trasformare la propria missione cristiana in un impegno quotidiano contro le ingiustizie”.