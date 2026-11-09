Siracusa, l’ultimo saluto ad Amedeo Crippa: domani il feretro allo stadio De Simone

Attualità · Oggi camera ardente

Siracusa si prepara a dare l’ultimo saluto ad Amedeo Crippa, storico capitano azzurro venuto a mancare ieri mattina all’età di 77 anni. La camera ardente è già aperta nei locali dell’Agenzia Scotto, in via Agrigento 10.

Amedeo Crippa è stato uno dei nomi più rappresentativi della storia del Siracusa: difensore e capitano, ha vestito la maglia azzurra dal 1971 al 1984, diventando il calciatore con il maggior numero di presenze nella storia del club. È legato in particolare alla stagione 1978-79, conclusa con la promozione in Serie C1 e la conquista della Coppa Italia Semiprofessionisti, trofeo che fu proprio lui ad alzare da capitano.

Domani, prima dei funerali, il feretro sarà accompagnato all’interno dello stadio Nicola De Simone, dove è previsto un giro di campo intorno alle 14.45-15. Un momento di omaggio per ricordare Crippa anche nel luogo simbolo del calcio siracusano.

Le esequie saranno invece celebrate alle 16 nella chiesa Maria Madre di Dio, in viale Santa Panagia.