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Attualità Oggi camera ardente

Siracusa, l’ultimo saluto ad Amedeo Crippa: domani il feretro allo stadio De Simone

di Giulio Perotti ·
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Amedeo Crippa e lo stadio Nicola De Simone
Foto generata con l'IA

Siracusa si prepara a dare l’ultimo saluto ad Amedeo Crippa, storico capitano azzurro venuto a mancare ieri mattina all’età di 77 anni. La camera ardente è già aperta nei locali dell’Agenzia Scotto, in via Agrigento 10.

Amedeo Crippa è stato uno dei nomi più rappresentativi della storia del Siracusa: difensore e capitano, ha vestito la maglia azzurra dal 1971 al 1984, diventando il calciatore con il maggior numero di presenze nella storia del club. È legato in particolare alla stagione 1978-79, conclusa con la promozione in Serie C1 e la conquista della Coppa Italia Semiprofessionisti, trofeo che fu proprio lui ad alzare da capitano.
Domani, prima dei funerali, il feretro sarà accompagnato all’interno dello stadio Nicola De Simone, dove è previsto un giro di campo intorno alle 14.45-15. Un momento di omaggio per ricordare Crippa anche nel luogo simbolo del calcio siracusano.
Le esequie saranno invece celebrate alle 16 nella chiesa Maria Madre di Dio, in viale Santa Panagia.

Giulio Perotti

Giulio Perotti

Giornalista pubblicista dal 2016 e veterano della redazione, dove scrive dal 2011: sport, cronaca, politica locale e ambiente. Consigliere nazionale Fnsi e delegato Assostampa Sicilia, è la memoria storica del giornale.

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