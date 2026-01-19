Ultime news

Segnalazione di un lettore

Siracusa, luminarie su un’auto in viale Zecchino

A causa del maltempo e del forte vento alcune luminarie installate per le festività natalizie sono finite sopra una vettura in sosta

Luminarie su un'auto

Un lettore, tramite Whatsapp, ci segnala:

Luminarie cadute su un’auto a causa del forte vento in viale Zecchino, nei pressi del palazzo AZ.


