Siracusa, lunedì la presentazione del Darkest Dreaming Film Festival

Lunedì, 8 settembre alle 10,30 all’Urban Center in via Malta, si terrà la conferenza stampa di presentazione del Darkest Dreaming Film Festival, a seguire, alle 21, ancora all’Urban Center – nell’ambito della rassegna – per la sezione CineSoundReading, Sweet Dreams – Viaggio nel cinema dell’onirico con Arianna Vinci.

Dal primo settembre e fino a dicembre, Darkest Dreaming Film Festival, propone un nuovo progetto di divulgazione cinematografica, curato dall’associazione Cinedrome ETS. Quattro mesi, un arco temporale esteso, per raggiungere un obiettivo insolito nello stile delle ordinarie proposte culturali: offrire un’occasione di approfondimento e crescita culturale anche in quel periodo nel quale la città è meno frequentata da turisti e priva di eventi di rilievo.





Direttore artistico della manifestazione e coordinatore degli eventi, è Giuseppe Briffa, ex direttore del Museo del Cinema “Remo Romeo” di Siracusa, esperto di estetica del Cinema, video editor per etichette indipendenti, direttore artistico degli eventi Cinedrome.

“Il progetto rappresenta una visione nuova e coraggiosa di affrontare la cinematografia in modo critico – afferma Giuseppe Briffa – e per questo si è scelto di coinvolgere attivamente anche i principali locali cittadini ( pub, street food, club, centri culturali), su tutto il territorio e non solo nel centro storico di Ortigia. Le proposte rappresentano un’alternativa al panorama stagnante e stereotipato del cinema contemporaneo, nel tentativo di creare eventi di alta qualità anche in quartieri meno raggiunti da eventi di questa portata”.

I contenuti del progetto saranno illustrati nel corso della conferenza stampa, lunedì all’Urban Center, a partire dalle 10,30. Insieme al direttore artistico Giuseppe Briffa, ci saranno i soci dell’associazione Cinedrome ETS – Claudio Pavia, Francesco Pasqua, Lorenzo De Benedictis, Paola Tusa, Francesco Chilardi. È atteso il sindaco Francesco Italia e i funzionari dell’assessorato Cultura.

La manifestazione – autofinanziata – ha ottenuto il patrocinio del Comune di Siracusa e il sostegno di lungimiranti e affezionati imprenditori privati. Le proiezioni, le conferenze e le altre proposte culturali che man mano verranno annunciate come da programma, avranno sede in alcune locations istituzionali – come l’Urban Center, l’Antico Mercato – e il Biblios Cafè di via del Consiglio Reginale, Hmora Pub, Sonica, Il Cerchio, Made Program- Accademia Rosario Gagliardi.

“Un format unico – come spiega Giuseppe Briffa – che fonde frammenti cinematografici, videografia editata ad hoc e sonorizzata dal vivo con sintetizzatori, alla potenza evocativa della parola recitata da attori professionisti”. Protagonista della serata, Arianna Vinci, che darà voce a testi selezionati da Campana, Baudelaire, Rimbaud, Artaud, Poe e altri Maestri della letteratura visionaria; in contemporanea Giuseppe Briffa musicherà – in VJ Live Synth – in tempo reale sequenze tratte da film di Jean Cocteau, Murnau, Kubrick, Cronemberg, Lync.