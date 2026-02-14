Siracusa, lunedì la sfilata di Carnevale delle scuole

Organizzata dal settore Istruzione del Comune di Siracusa, si svolgerà lunedì prossimo (16 febbraio) la Sfilata di Carnevale delle Scuole. Ne dà notizia l’assessore e vice sindaco Edy Bandiera.

Il corteo di mascherine partirà alle 9 da viale Augusto (campo scuola Pippo Di Natale) e sfilerà in maniera festosa fino a piazza Santa Lucia, dove l’arrivo è previsto alle 11. I ragazzi saranno accolti dagli animatori e mascotte che li intratterranno con brevi spettacoli ed esibizioni.

La sfilata passerà per corso Gelone, via Di Natale, piazza della Vittoria, via Dinologo, viale Cadorna e via Ragusa. Lungo il tragitto, con un’apposita ordinanza, il settore Mobilità e trasporti ha previsto il divieto di transito al passaggio del corteo. Inoltre, ad eccezione dei veicoli autorizzati, su viale Augusto, dalle 7 alle 10, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione obbligatoria e dalle 8 sarà proibito anche il passaggio dei mezzi.

Infine, sempre dalla 8 alle 12, divieto di sosta con rimozione obbligatoria su entrambi i lati in via Ragusa e in piazza Santa Lucia nel tratto compreso tra le vie Ragusa e Agrigento.