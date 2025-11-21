Siracusa, lunedì si smonta Ikaria Alata

Lunedì prossimo (24 novembre) sarà smontata la Ikaria Alata, la grande scultura di Mitoraj attualmente esposta nell’area del Castello Maniace di Siracusa. La rimozione e il trasporto dell’opera richiederanno l’impiego di un Tir, di un altro camion di grandi dimensioni e di altri tre veicoli, ragione per cui il settore Mobilità e trasporti ha emesso un’ordinanza con la quale i mezzi vengono autorizzati a muoversi all’interno di Ortigia con l’assistenza della Polizia municipale anche percorrendo alcune strade in senso opposto rispetto alle normali direzioni di marcia.

Inoltre, in entrambi i lati di alcune strade del tragitto, il provvedimento prevede l’entrata in vigore del divieto di sosta con rimozione obbligatoria dalle ore 6 alla 14: in via dei Mille nei tratti compresi tra le vie Chindemi e Fra’ Benedetto La Vecchia e tra via Duca degli Abruzzi e viale Mazzini; in viale Mazzini tra via dei Mille e largo Porta Marina; in passeggio Aretusa tra largo Amedeo di Savoia duca d’Aosta e il civico 10; in piazza Federico di Svevia nell’area davanti alla facoltà di Architettura.