Siracusa, lunedì “Together for Inclusion”: tutti in campo per l’inclusione sociale

Lunedì 15 dicembre alle 8:30 allo Stadio Nicola De Simone di Siracusa andrà in scena la terza edizione della manifestazione sportiva di solidarietà “Together for Inclusion” organizzata dall’Asd Inclusione in Movimento Siracusa Aps insieme con la Fondazione Sant’Angela Merici di Siracusa con il sostegno e supporto di Padre Alfio Li Noce e al Comitato Aics Siracusa con Pasqualino Russo.

Lo scopo dell’evento è quello di sensibilizzare sempre più studenti verso le tematiche della disabilità e promuovere l’inclusione nel tessuto sociale di soggetti con disabilità attraverso lo sport. Presenterà l’evento la giornalista sportiva Naomi Moschitta, Special Guest Moreno Torricelli campione d’Europa con la Juventus nel 1996, con la presenza dell’attore siracusano Francesco Di Lorenzo che intratterrà i giovani con un monologo sull’inclusione e con la meravigliosa voce della siracusana Lucia De Luca sempre presente e al fianco dei ragazzi.

La manifestazione sarà aperta dalla Medea Twirling e a seguire ci sarà un torneo di calcio con la partecipazione degli Istituti Scolastici Superiori del Liceo T. Gargallo, Liceo L. Einaudi, Liceo Quintiliano, Liceo Corbino e l’IPSAR Federico II di Svevia e la compagine paralimpica dell’Asd Inclusione in Movimento, da poco adottata dal Siracusa Calcio con grande sensibilità del Presidente Ricci e del Direttore Generale Alessandro Guglielmino con un progetto sociale dal nome “Siracusa for Inclusion”.

Presenti vari Istituti Comprensivi che avranno la possibilità di portare un contributo in questo meraviglioso viaggio d’amore per i ragazzi con la lettura di storie di inclusione e messaggi dal grande spessore umano. “Lo sport insegna un grande senso etico e culturale immenso – spiega Gaetano Migliore di Asd Inclusione in Movimento -. Veicola valori importanti come amicizia, fratellanza, lealtà, rispetto, ma soprattutto inclusione sociale e amore per il prossimo. Ed il nostro obiettivo è quello di creare un contesto adatto a tutti, dove ogni persona si possa sentire accolta in una società che va, purtroppo,veloce senza soffermarsi sulla vera essenza della vita. Quest’anno la magia è stata nella richiesta delle scuole di volerci essere e questo è un segnale di grande cuore e vicinanza da parte dei Dirigenti, Inseganti e studenti. Riempiano gli spalti d’amore per una mattinata indimenticabile dando forma concreta ad un sogno dal nome inclusione …così potremo dire IO C’ERO ”