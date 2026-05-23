Siracusa, l’Università Kore ha ospitato il Coordinamento nazionale eTwinning ITE 2026

Dal 20 al 22 maggio, la sede siracusana dell’Università degli Studi di Enna Kore ha ospitato il Coordinamento nazionale eTwinning ITE 2026, appuntamento promosso dall’Unità nazionale eTwinning INDIRE in collaborazione con il Dipartimento di Studi classici, linguistici e della formazione dell’ateneo ennese. Un’edizione che conferma il ruolo crescente della Kore nella formazione docente in chiave europea: nel 2025 l’università ha ottenuto l’eTwinning ITE Award, riconoscimento ufficiale per i risultati ottenuti nella formazione iniziale dei futuri docenti, assegnato agli atenei che si distinguono per qualità progettuale, collaborazione internazionale e innovazione nella preparazione dei futuri insegnanti.

I lavori si sono aperti giovedì 21 maggio al Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights con i saluti istituzionali di Marinella Muscarà, direttrice del Dipartimento di Studi classici, linguistici e della formazione, e di Viviana La Rosa, coordinatrice del corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria. A seguire, Alexandra Tosi e Konstantinos Ladopoulos dell’Unità eTwinning hanno presentato gli aggiornamenti sulle attività ITE (Initial Teachers Education) a livello europeo. Tra i momenti centrali della giornata, la presentazione dei risultati della ricerca “L’impatto di eTwinning sulle competenze chiave degli alunni”, condotta dall’Unità eTwinning Italia con Elena Bettini, Jacopo Condò e Sara Martinelli. Dati che offrono una base scientifica solida al dibattito, mostrando come i progetti di collaborazione europea tra classi producano effetti misurabili sullo sviluppo delle competenze degli studenti.

Ampio spazio è stato dedicato anche alle esperienze degli atenei italiani. Dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, con Marzia Luzzini e le studentesse Elisa Chiari e Valentina Maiocchi impegnate nel progetto “Dall’università alle classi: un ponte di collaborazione”, fino all’Università Kore di Enna con Alessandro Romano e i tutor dell’ateneo, che hanno presentato i progetti eTwinning ITE attivi nell’a.a. 2025-2026. Le studentesse Gaia Palumbo e Chiara Zedda dell’Università di Cagliari hanno concluso la sessione mattutina portando l’esperienza del progetto “Citizenship education in azione: progettazione eTwinning nella formazione primaria a UniCa”.

Il confronto è proseguito nel pomeriggio con gli interventi delle università della Basilicata, della Calabria, Suor Orsola Benincasa di Napoli, Torino e Verona. I partecipanti si sono poi trasferiti nella sede della Kore di Piazza Archimede per una serie di workshop operativi dedicati alla piattaforma ESEP, al project-based learning e ai modelli di integrazione curricolare di eTwinning nei percorsi universitari. Hanno portato le loro esperienze le università di Salerno, Urbino, Bergamo, Roma Tre, Padova e la LUMSA.

La giornata conclusiva del 22 maggio si è aperta con la lectio di Daniela Dato, dell’Università di Foggia, sulle Future skills e future literacy per e nella formazione docenti. Da qui ha preso avvio il panel discussion “Il futuro si insegna? Formare (futuri) docenti per competenze ancora invisibili”, moderato da Maria Chiara Pettenati, dirigente di ricerca INDIRE. Attorno al tavolo si sono confrontati Enza Manila Raimondo della Kore di Enna, Giuseppe Annacontini e Daniela Dato dell’Università di Foggia, Alessandra La Marca dell’Università di Palermo, il PhD student Simone Dei Pieri dell’Università di Catania e, con un videomessaggio, Cristina Fioravanti, responsabile area Scuole ASviS e iniziative di alta formazione, ASviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. A chiudere il meeting è stata la direttrice Muscarà, che ha riportato il confronto sul valore della “cura” nella relazione educativa: “Lo sguardo della cura chiede riconoscimento, chiede di credere sempre nell’altro. Porta con sé responsabilità e rispetto: senza questi elementi, l’arte nobile dell’insegnamento si svuota del suo significato più profondo”.

Il Coordinamento nazionale eTwinning ITE 2026 ha restituito l’immagine di una comunità universitaria capace di mettere a sistema esperienze diverse dentro una prospettiva europea comune e orientata al futuro. Un percorso nel quale la Kore di Enna conferma la propria vocazione come spazio di ricerca pedagogica, innovazione didattica e responsabilità educativa.