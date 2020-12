Siracusa, lutto nel mondo della cultura: è morta la professoressa Malesani

E’ venuta a mancare, questa mattina, la professoressa Mariarosa Malesani, da anni impegnata nel mondo della cultura e dell’associazionismo. Cordoglio è stato espresso dall’associazione Sicilia Turismo per tutti: “Non abbiamo parole per il forte dolore che stiamo provando in questo momento – si legge in un post – La professoressa Malesani è stata una gran bella e persona perbene, oltre che una grande donna di cultura che ha dato sempre con grande entusiasmo importanti contributi sia con l’associazione Italia Nostra e sia con l’associazione “Sicilia Turismo per Tutti “ di cui è stata tra le socie promotrici e fondatore. Perdere una persona così di alto spessore per la nostra città dal punto di vista culturale è una grande perdita, sempre entusiasta, sempre propositiva e sempre innamorata della sua Siracusa città di adozione. Sono tante le cose che vorremmo raccontare sulla professoressa Malesani , perché era veramente un vulcano di energia e di volontà che riusciva fino a qualche tempo fa a trasmetterci. Vogliamo ricordare i numerosi progetti di accessibilità culturale che sono stati ideati e condivisi con lei. Donna di una grande sensibilità ed umanità. Persona molto vicina e attenta alle persone più fragili, ecco perché ha dato un forte contributo nel 2014 alla fondazione della nostra associazione”.