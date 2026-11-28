Martedì 1 dicembre, alle 10, nel salone San Zosimo del Palazzo Arcivescovile di Siracusa, avrà luogo la presentazione del concerto “Lux Fulgebit”, un omaggio a Santa Lucia attraverso la musica, la parola e la luce.
L’evento si terrà venerdì 11 dicembre al Teatro Comunale di Siracusa, in un doppio orario, alle 15.30 e alle 20. Nel corso della presentazione saranno comunicate anche le modalità per prenotare i posti gratuiti.
Saranno presenti il sindaco di Siracusa, Francesco Italia; il presidente del consiglio comunale, Alessandro Di Mauro; il presidente della Deputazione della Cappella di Santa Lucia, Sebastiano Ricupero; il direttore artistico, Laura Giordano; Irene Pisano della società Kairós.