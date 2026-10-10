Siracusa, mafia e affari in Ortigia, quattro condanne: 20 anni a Orazio Scarso

Cronaca · tribunale

Oltre 57 anni di carcere complessivi per quattro degli imputati coinvolti nell’inchiesta sul presunto clan mafioso di Ortigia. È il bilancio delle condanne pronunciate dal Gup del Tribunale di Catania, Marina Rizza, nell’ambito del procedimento nato dalle indagini coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia etnea.

A ricevere la pena più severa è stato Orazio Scarso, condannato a 20 anni di reclusione e indicato dagli inquirenti come figura di vertice dell’organizzazione. Per Claudio Guzzardi sono stati disposti 18 anni, mentre a Cristian Fontana, nipote di Scarso, sono stati inflitti 11 anni e 8 mesi. Condanna a 8 anni, invece, per Andrea Sapienza.

Il centro degli interessi del gruppo sarebbe stato il tessuto economico di Ortigia, con particolare attenzione alle attività legate al turismo. Un settore particolarmente redditizio, quello dei servizi ai visitatori, sul quale l’organizzazione avrebbe tentato di esercitare la propria influenza attraverso pressioni e comportamenti intimidatori.

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Tra le attività finite sotto la lente degli investigatori c’è anche il trasporto turistico con gli Ape calessini. Secondo l’impianto accusatorio, il gruppo avrebbe cercato di assicurarsi il controllo di parte del servizio, inserendosi in un mercato strettamente legato ai flussi turistici del centro storico.

Le indagini, portate avanti dai carabinieri e dalla Guardia di Finanza, hanno ricostruito una presunta riorganizzazione degli equilibri criminali siracusani successiva al ritorno in libertà di Scarso. Proprio quest’ultimo, secondo la Procura, avrebbe sfruttato il proprio passato negli ambienti della criminalità per riaffermare un ruolo di comando e consolidare la presenza del gruppo sul territorio.

Non soltanto il controllo delle attività economiche, dunque, ma anche un sistema di relazioni e intimidazioni che, nella ricostruzione degli investigatori, avrebbe permesso all’organizzazione di esercitare la propria influenza su diversi ambiti della vita economica dell’isola.

Il procedimento ha registrato anche un’assoluzione. Si tratta di Luigi Fazzino, coinvolto nella contestazione relativa alla presunta intestazione fittizia di un Ape calessino. La tesi difensiva ha trovato accoglimento davanti al giudice, escludendo la responsabilità dell’imputato per la vicenda contestata.

Tra le decisioni del Gup figura inoltre la condanna a cinque anni di reclusione per il medico Ugo Mazzilli. La sua posizione riguarda un episodio risalente al giugno 2021, quando avrebbe accompagnato una collega a un incontro in piazza Pancali con Scarso, Fontana e Guzzardi. Oggetto della discussione sarebbe stata una controversia legata all’acquisto di un’automobile, pagata ma mai consegnata.