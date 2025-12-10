Siracusa, mafia e droga: 11 arresti e beni per mezzo milione sequestrati. I nomi

Questa mattina a Siracusa, Catania, Floridia (SR) e Canicattini Bagni (SR), su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Catania che ha coordinato le indagini, i Carabinieri del Comando Provinciale di Siracusa, coadiuvati nella fase esecutiva dallo Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia” di Sigonella e del Nucleo Cinofili di Nicolosi, hanno tratto in arresto 11 persone in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catania

Gli arrestati, di età compresa tra i 60 e i 23 anni – ferma restando la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva di condanna – sono ritenuti gravemente indiziati di associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo smercio di sostanze stupefacenti, detenzione e porto di armi comuni da sparo e clandestine, ricettazione e autoriciclaggio.

A tre di loro l’ordinanza è stata notificata rispettivamente presso le Case Circondariali di Catania, Ancona e Augusta dove sono ristretti per altra causa.

Altri 7 indagati per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti saranno sottoposti ad interrogatorio nei prossimi giorni dal Giudice per le indagini preliminari che si è riservato di decidere sulla richiesta di applicazione della misura cautelare. Le indagini, delegate dalla DDA al Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Siracusa che le ha svolte con grande professionalità, hanno permesso di far emergere un quadro indiziario a carico di appartenenti al gruppo criminale attivo e operante nel siracusano che aveva gradualmente acquisito il monopolio del traffico di sostanze stupefacenti in città, in particolare in un quartiere attiguo alla locale stazione ferroviaria dove, sulla base dei gravi indizi raccolti, era stato organizzato un vero e proprio drive-in dello spaccio.

Nello specifico l’attività investigativa ha consentito di ricostruire l’organigramma del gruppo criminale che vede al vertice dell’associazione un 52enne, attualmente detenuto per associazione mafiosa, in quanto ritenuto esponente di spicco del Clan Santa Panagia. Nel corso delle indagini sono state arrestate quattro persone in flagranza di reato, smantellate due piazze di spaccio, in via delle Mandrie in Siracusa e in via Marina di Melilli a Floridia, individuando i canali di approvvigionamento della sostanza stupefacente proveniente da Catania e sequestrando 6 chili di cocaina, armi da fuoco detenute illegalmente e 153.000 euro in contanti, circostanza quest’ultima, che unitamente alla contestuale esecuzione di sequestri di beni mobili e immobili per un valore complessivo di oltre 500mila euro (tra cui una società di Canicattini Bagni, tre abitazioni, un terreno agricolo e vari conti correnti) danno la misura della consapevolezza da parte della magistratura e dei carabinieri dell’assoluta indispensabilità di un contrasto in primo luogo

patrimoniale alle attività delle organizzazioni criminali, cui deve essere, sempre e sistematicamente, sottratto, il provento dei traffici illeciti, ovvero l’arricchimento che ne è conseguito. Questi i soggetti raggiunti dalla misura cautelare della custodia in carcere:

BRAMANTE Vincenzo, nato a Siracusa il 05.06.1987

PINCIO Davide, nato a Siracusa il 12.03.1973

ZOCCO Vincenzo, nato ad Avola il 07.07.1998

MANGIAFICO Sebastiano, nato a Siracusa il 23:02.2003

MANGIAFICO Massimiliano nato a Siracusa 1 11.10.1998

SBRIGLIO Paolo, nato a Siracusa il 14.03.1998

CARRUBBA Samantha, nata Siracusa il 06/04/1980

BIFUMO Francesco, nato a Siracusa il 27.01.1986

Questi i soggetti raggiunti dalla misura cautelare degli arresti domiciliari:

GIUFFRIDA Demian, nato a Siracusa il 12.06.2000

BRAMANTE Antonio, nato a Siracusa il 22.09.1954

CARRUBBA Natalina, nata a Siracusa il 27.12.1964