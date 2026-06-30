Siracusa maglia nera in Italia per il verde urbano: è l’ultima città per numero di alberi

Siracusa è l’ultima città italiana per numero di alberi pubblici in rapporto agli abitanti. A evidenziarlo sono i dati Istat sul verde urbano, che fotografano il patrimonio arboreo gestito dai Comuni italiani e mettono in luce una situazione particolarmente critica per il capoluogo aretuseo.

La classifica prende in considerazione gli alberi censiti nelle aree verdi comunali – parchi, giardini pubblici e filari lungo le strade – rapportandoli alla popolazione residente. In cima alla graduatoria si trova Modena con 117,4 alberi ogni 100 abitanti, seguita da Trieste e Cremona, uniche città italiane dove il numero degli alberi supera quello dei residenti.

All’estremo opposto della classifica si colloca invece Siracusa, che occupa l’ultimo posto assoluto tra i 99 capoluoghi italiani analizzati dall’Istat. Persino Napoli, penultima in graduatoria, registra oltre 4 alberi ogni 100 abitanti, mentre il capoluogo aretuseo presenta un dato ancora inferiore.

La situazione appare particolarmente significativa alla luce dei cambiamenti climatici e delle estati sempre più torride che interessano il Sud Italia. Gli alberi rappresentano infatti uno degli strumenti più efficaci per contrastare le cosiddette “isole di calore” urbane, contribuendo ad abbassare le temperature attraverso l’ombra e l’umidità rilasciata nell’ambiente.

La classifica evidenzia inoltre un forte squilibrio territoriale. La mediana nazionale si attesta attorno ai 18 alberi ogni 100 abitanti, mentre città come Mantova, Brescia e Cosenza registrano valori nettamente superiori. Anche le grandi metropoli italiane, pur collocandosi nella seconda metà della graduatoria, mostrano risultati migliori rispetto a Siracusa.

Il dato rilancia così il dibattito sull’importanza degli investimenti nel verde urbano, considerato oggi un elemento strategico non solo per il decoro cittadino, ma anche per la salute pubblica, la qualità della vita e la resilienza climatica delle città. In un territorio che ogni estate deve fare i conti con temperature elevate e ondate di calore sempre più frequenti, la presenza di alberi e aree verdi assume un ruolo fondamentale per rendere gli spazi urbani più vivibili e sostenibili.