Siracusa, mail anonima contro Paolo Romano con insulti e minacce: “preoccupato per la mia famiglia”

Il clima politico a Siracusa si fa sempre più incandescente. Una mail anonima con pesanti minacce di morte è stata recapitata ieri al consigliere comunale Paolo Romano (Fratelli d’Italia).

Il testo contiene insulti e frasi dal tenore violento: “un vero peccato che non siano riusciti a spaccarti le corna. Un fascista pezzo di m. come te non merita altro… Speriamo di essere più fortunati la prossima volta e spedirti direttamente all’inferno a fare compagnia al tuo caro Benito”.

Non mancano attacchi anche contro le forze dell’ordine e la Digos in particolare, intervenute due giorni fa in Consiglio comunale per sedare gli animi al termine di un’accesa seduta segnata da forti tensioni tra Romano e alcuni manifestanti pro-Palestina.

Il consigliere era già stato protagonista, all’uscita da Palazzo Vermexio, di un acceso scontro verbale con alcuni attivisti. Tutto era nato dalla proposta del Partito Democratico e dibattuta in aula di attribuire una benemerenza civica a Francesca Albanese, relatrice speciale ONU per i territori palestinesi. La richiesta aveva suscitato forti contrasti in Consiglio comunale, con lo stesso Romano e il consigliere Scimonelli che avevano sollevato una pregiudiziale, portando il Pd a trasformare il punto in una mozione che verrà discussa il prossimo 16 settembre.

“Situazione molto preoccupante, per me e familiari – le parole di Romano – Pensavo fosse finita il giorno del Consiglio comunale, qui invece c’è una minaccia alla persona. Farò denuncia e spero sia opera di un mitomane, ma questa azione intimidatoria non fermerà la mia azione politica. Sono molto turbato”.