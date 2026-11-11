Siracusa, mail minatorie nelle scuole e psicosi su WhatsApp: la Questura rassicura

Attualità · questa mattina

Una mail minatoria nelle scuole, i dirigenti scolastici che avvertono le forze dell’ordine e fanno evacuare gli istituti. Questa mattina a Siracusa e in provincia sono scattati tutti i protocolli di sicurezza e, con loro, anche il panico.

Nei gruppi WhatsApp dei genitori la preoccupazione è cresciuta in fretta: mamme e papà in ansia, qualcuno in lacrime, bambini spaventati. E qualcuno ha cominciato a far girare messaggi del tutto infondati, come quello secondo cui “hanno trovato la prima bomba, stanno aspettando gli artificieri che stanno arrivando in elicottero”.

È una notizia falsa. A fare chiarezza è stata la Questura di Siracusa, con un post sui social. “La prudenza non è mai troppa, ma il presunto allarme bomba arrivato via mail questa mattina a diverse segreterie di istituti scolastici, sia del capoluogo sia della provincia, al momento appare privo di ogni fondamento e riscontro oggettivo”, si legge.

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“Alcuni dirigenti scolastici hanno provveduto in via precauzionale a evacuare gli istituti e sono in corso da parte di polizia e carabinieri accurati sopralluoghi in alcuni istituti, che al momento non hanno fatto emergere alcuna anomalia o situazione sospetta”, prosegue la Questura. “L’invito è comunque a mantenere la calma e a seguire le indicazioni dei dirigenti scolastici, che sono stati sensibilizzati a contattare immediatamente il numero di emergenza 112 per qualsiasi situazione degna di attenzione, che al momento non esiste e che verrà subito presa in carico dalle forze di polizia”.

La mail, con oggetto “Avviso di pericolo”, è arrivata poco prima delle 10 a scuole di tutta Italia. È firmata da un sedicente “Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan” e annuncia un ordigno esplosivo nascosto nell’edificio.

Eppure, nonostante le rassicurazioni ufficiali, su WhatsApp il tam tam è continuato…