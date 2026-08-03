Siracusa, malore in mare su un Sup, 22enne soccorsa dalla Guardia Costiera

Cronaca · Cala Rive Bianche

Nel pomeriggio di ieri la motovedetta CP 764 della Capitaneria di porto di Siracusa è intervenuta in soccorso di una bagnante colta da malore nelle acque antistanti Cala Rive Bianche.

A seguito della segnalazione telefonica pervenuta alla Sala Operativa della Guardia Costiera, l’unità navale con a bordo un soccorritore marittimo, ha rapidamente raggiunto la località della segnalazione. La persona in difficoltà, una giovane ragazza di circa 22 anni, adagiata su di un Sup in un’ansa sottostante un costone roccioso, risultava non raggiungibile dal mezzo nautico di soccorso intervenuto, per la presenza di scogli affioranti. Il soccorritore marittimo della Guardia Costiera, pertanto, si è tuffato in mare raggiungendo a nuoto la bagnante. Verificate le condizioni di salute, ha poi assicurato la ragazza alla attrezzatura di soccorso, trainandola a nuoto sino alla motovedetta, ormeggiata poco distante.

La CP 764 ha fatto velocemente rotta verso la banchina 5 del Porto Grande di Siracusa, dove ad attendere si trovava il personale sanitario del 118 per il successivo trasferimento in ospedale. La Guardia Costiera, che in questo periodo di massime presenze di bagnanti e diportisti lungo il litorale ha implementato gli assetti di prontezza operativa, raccomanda di vivere il mare con Prudenza e nel Rispetto delle regole di buona condotta nautica.