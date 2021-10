Bomba d’acqua, oggi pomeriggio, a Siracusa, dalle 13 in poi circa. Tanti i disagi creati alla città, a partire dalle strade e case allagate. In via Calabria è crollato un muro danneggiando le auto in sosta.

Le situazioni di maggiore criticità si sono registrate in via Vittorio Veneto, viale Paolo Orsi, viale Teocrito e nei pressi della tomba di Archimede, dove le strade si sono trasformate in laghi e fiumi in piena