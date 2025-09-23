Ultime news

Protezione civile

Siracusa, maltempo: diffusa allerta gialla

Il bollettino segnala condizioni meteo avverse con possibili precipitazioni a carattere temporalesco

Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Regione Siciliana ha diramato un’avviso di allerta meteo Gialla, valido fino alle 24 di domani.

Il bollettino segnala condizioni meteo avverse con possibili precipitazioni a carattere temporalesco, venti forti e locali criticità idrogeologiche. Si invita la popolazione a prestare la massima attenzione.

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle misure previste dal Piano di Protezione Civile Comunale

