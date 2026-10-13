Siracusa, maltrattamenti, estorsione e lesioni in famiglia: 29enne in carcere

Agenti della Polizia di Stato in servizio alla Squadra Mobile della Questura di Siracusa hanno eseguito una misura cautelare in carcere nei confronti di un siracusano di 29 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine, per i reati di maltrattamenti in famiglia, estorsione e lesioni personali perpetrati nei confronti dei genitori.
In specie, gli investigatori della Squadra Mobile aretusea, al termine dei dovuti approfondimenti investigativi, hanno compendiato una dettagliata informativa all’Autorità Giudiziaria che ha consentito al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Siracusa di disporre la misura custodiale carceraria.