Siracusa, mamma caregiver: “mio figlio aspetta i tutori da luglio , siamo stanchi”

Attualità · La denuncia

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di una mamma di 37 anni, mamma caragiver di un bimbo di 5 anni affetto da una diparesi agli arti inferiori.

“Un bambino pieno di vita che per potersi muovere ha bisogno di ausili speciali. Carrozzina, deambulatore, tripodi e soprattutto tutori con scarpine annesse. Perché vi racconto questo… Perché a Siracusa, esattamente in Medicina Riabilitativa dove purtroppo ho a che fare (come tantissime persone con disabilità), con una gestione del servizio alquanto pietosa. Leggo di nuove assunzioni Asp e nuovi servizi, ma nessuno pensa a questo reparto per noi fondamentale per avere ausili e protesi in tempi celeri.

Mio figlio aspetta dai primi di luglio l’autorizzazione dei tutori, di vitale importanza per la sua mobilità e correzione dei piedi. Ma le attese sono di 3/4 mesi per passeggini posturali, carrozzine e deambulatori. Nel frattempo il bambino resta in “attesa” sulle nostre spalle supportandolo per quello che si può fare nelle attività quotidiane, scolastiche e ludiche… Le richieste degli ausili vengono mandate solo per email non essendoci un ufficio fisico dove poterci recare e lasciare le richieste.

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Passati 2 mesi, mi sono comunque recata agli uffici per capire quali fossero le tempistiche considerato anche che i tutori ormai stanno piccoli e le scarpe per l’usura sono bucate. Ho trovato degli uffici vuoti, senza personale (2 impiegati) e solo due giorni a settimana l’apertura del front office agli utenti, di conseguenza tempi lunghissimi per fronteggiare tutte le richieste.

Inutile spiegare l’amarezza e la rabbia di un genitore che già deve affrontare la quotidianità con diverse difficoltà, un genitore che non può lavorare per seguire il figlio e che non può permettersi di spendere una cifra cospicua per comprargli i tutori.

Anche in questa circostanza ci sentiamo messi da parte, non considerati da una sanità e una burocrazia sempre più assente. Parlo per me ma anche per tanti altri nella mia stessa situazione. Noi siamo davvero stanchi e frustati di questa situazione.

Grazie per il tempo dedicato. Buon lavoro.

Una mamma…”