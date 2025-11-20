Siracusa, manca il numero legale: aggiornata a stasera la seduta di consiglio comunale

Il Consiglio comunale di Siracusa si riunirà stasera alle 17,30 in seconda convocazione poiché nel corso dell’adunanza di ieri è mancato il numero legale. L’aggiornamento è avvenuto durante la discussione sugli emendamenti alla relazione illustrativa sul servizio di trasporto locale, passaggio necessario prima della pubblicazione del bando europeo per individuare il soggetto a cui affidare la gestione per i prossimi nove anni.

In precedenza erano stati approvati: l’atto di indirizzo presentato dalla seconda e dalla quarta commissione sulla gestione dei bagni pubblici comunali, da affidare a soggetti esterni dopo la loro ristrutturazione; e la modifica al comma 2 dell’articolo 3 del regolamento sulla Consulta comunale femminile. La proposta, presentata dalla seconda commissione consiliare, avrà l’effetto di ampliare la composizione della Consulta poiché è stato cancellato il limite di 20 iscritti agli enti che intendono farne parte. Era stata, invece, rinviata per approfondimenti la proposta di revisione annuale delle partecipazioni societarie del Comune al 31 dicembre del 2024.

Oltre a completare la discussione sulla relazione sul trasporto pubblico, il consiglio comunale dovrà decidere: su una proposta di regolamento comunale, presentata dal settore Affari istituzionali, per la concessione di contributi agli appartenenti alle forze dell’ordine vittime di attentati; e su una mozione di Luigi Cavarra a tutela della Carrozza del Senato.

Consiglieri comunali convocati per domani alle 10 dal presidente Alessandro Di Mauro. Dovranno discutere e votare due variazioni al bilancio pluriennale 2025-2027. ​La prima scaturisce da trasferimenti di somme da Stato e Regione che hanno comportato un saldo complessivo in diminuzione di 2 milioni 851 mila euro per l’anno in corso e uno spostamento di 3 milioni 150 mila euro sul 2026. ​La seconda si riferisce a variazioni di somme in entrata e in uscita per un saldo complessivo di 1 milione 48 mila euro.