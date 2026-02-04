Siracusa, “mancata costituzione consulte ed elezioni nei centri anziani, regolamento sul Garante dell’Infanzia fermo al palo”: l’affondo di Cavallaro

“Evidentemente l’amministrazione comunale non sopporta le consulte e forse anche la “troppa” partecipazione dei cittadini alla vita politica della città. È inaccettabile il ritardo con cui si sta muovendo l’ Amministrazione nel dare avvio alla costituzione delle consulte comunali”. Sono le parole del capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale a Siracusa, Paolo Cavallaro,dopo che con delibera del 14 febbraio 2024 è stata istituita la Consulta Scuola ed Educazione, con quella del 27 agosto 2024 la Consulta dello Sport, con quella del 28 ottobre 2025 la Consulta per le persone con disabilità. E per la Consulta femminile, nonostante il Consiglio comunale abbia finalmente dotato la stessa di un regolamento valido e modificato il 19.11.2025, non è stato pubblicato il bando per le adesioni e per l’elezione degli organi previsti.

“Non risulta ancora oggi pubblicato alcun avviso e non si contano i solleciti che ho fatto, anche in conferenza dei capigruppo – sottolinea -. Insomma sembra essere una strategia ben precisa, quella di boicottare le decisioni del Consiglio comunale e di impedire ai portatori di interesse di incontrarsi, confrontarsi, criticare le inadeguate azioni amministrative e proporre eventuali soluzioni. È bene che la gente sappia cosa sta succedendo, è bene che tutto il Consiglio comunale si attivi con forza presso chi governa la città, perché gli uffici diano rapido impulso a tutte le attività necessarie per dare avvio alla formazione delle consulte e alle elezioni dei loro organi”.

Stesso discorso vale per i centri anziani. Il Consiglio comunale ha approvato un nuovo regolamento, con delibera del 28 ottobre 2025, più democratico, ma non sono state ancora indette le elezioni. Sul Garante dei diritti dell’infanzia, la proposta 28 del 6 giugno 2024 è stata ritirata in sede di votazione per approfondimenti, non è mai ritornata in Consiglio comunale.

“Eppure ogni anno l’Amministrazione partecipa alla marcia per i diritti dei bambini ed è evidente a tutti come Siracusa sia una città totalmente distante dalle esigenze dei più piccoli, per la carenza di spazi e di servizi adeguati – conclude Cavallaro -. È noto che l’ Amministrazione non tolleri le critiche, ma è inaccettabile escludere dai processi decisionali le consulte, che potrebbero invece fornire validi spunti di riflessione e proposte per un migliore governo della città. Ed è irrispettoso verso l’organo elettivo di rappresentanza dei cittadini non dare seguito alle sue deliberazioni, tanto più che mirano ad introdurre luoghi di partecipazione dei cittadini e regolamenti ispirati a maggiore democraticità ed efficienza. Intervenga il sindaco a sollecitare gli uffici, al fine di fugare ogni dubbio e perplessità. Continuiamo a restare vigili, augurandoci che questo pubblico appello possa portare a immediate e concrete risposte, nell’interesse di tutti i cittadini”.