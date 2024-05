Siracusa, Mangiafico e Castagnino aderiscono a Fratelli d’Italia

Michele Mangiafico e Salvo Castagnino aderiscono a Fratelli d’Italia. L’annuncio oggi, in occasione del convegno “Europee 2024, un ponte per Bruxelles” organizzato dai due al Grand hotel Villa Politi a Siracusa, in funzione del voto del prossimo 8 e 9 giugno per il Parlamento europeo. Durante il convegno, moderato da Beniamino Scarinci, era disponibile anche il servizio di interpretariato in Lis (lingua dei segni), in nome dell’inclusione.

“Due ingressi importanti – le parole del deputato regionale di FdI, Carlo Auteri – due signori della politica siracusana, che hanno avuto ruoli importanti anche a livello istituzionale. Persone che ci mettono il cuore e conoscono le esigenze di questa città. La famiglia di FdI cresce, in positivo, grazie a chi ha visione nella politica cittadina e conosce le esigenze della macchina amministrativa. Michele, da semplice cittadino, merita un plauso in quanto porta avanti istanze e problematiche della città nonostante un’amministrazione che vive in altri lidi e non si rende conto delle difficoltà quotidiane dei siracusani”. Estremamente contento anche il parlamentare FdI Luca Cannata: “Fratelli d’Italia cresce nel sostegno di una lisa che dimostra di essere attenta al territorio, attrae consenso e dimostra di essere vicina alle esigenze della nostra provincia. Lo facciamo con Alessia Scorpo, la nostra candidata in questa competizione elettorale, con il sostegno di forze che prima hanno rappresentato liste civiche a Siracusa e delle tante persone che stiamo aggregando. Dimostriamo di essere un partito in grado di includere e costruire”.

Le elezioni europee sono però dietro l’angolo e, per Mangiafico, “rappresentano uno spartiacque fondamentale per qualunque territorio che voglia fare la differenza, nella capacità di attirare risorse anche da Bruxelles. Siracusa ha la necessità di collegamenti forti, di una politica seria e responsabile e non ci si può esimere di fare una scelta, prima delle elezioni. A conclusione di una prima parte di collaborazione con l’opposizione seria e responsabile di FdI, adesso inizia una nuova stagione in vista del 2028 per restituire a Siracusa una nuova classe di governo e un progetto di città e di qualità di vita che i cittadini meritano”. Per Salvo Castagnino si tratta di un rientro a casa: “la coerenza mi ha sempre contraddistinto e non potevano, con il mio gruppo politico, che continuare in questo senso. Due anni fa abbiamo sostenuto Auteri, alla sua prima esperienza al di fuori di Sortino, e abbiamo vinto. Oggi aderiamo formalmente al partito sostenendo le idee di FdI che vuole un’Europa che decida meno (senza inserirsi nelle scelte governative di ogni nazione) ma meglio, con scelte importanti in campo internazionale”. Ad accogliere i due nuovi ingressi anche il coordinatore cittadino Paolo Romano: “il nostro è il gruppo più attivo e presente in Consiglio comunale, siamo attenti alle problematiche della città e siamo vicino ai cittadini”.