Siracusa, Mangiafico sulla viabilità nei pressi della scuola in Ortigia: “strada chiusa per mesi, ma riaperta per il referendum”

Un caso definito “anomalo” quello segnalato da Michele Mangiafico, leader del movimento Civico 4, dopo le numerose segnalazioni arrivate da residenti di Ortigia.

Al centro della polemica c’è l’ordinanza dirigenziale n. 713 del 17 novembre 2025 del settore Mobilità e Trasporti del Comune di Siracusa, che aveva disposto: il divieto di transito pedonale in un tratto di via dei Montalto e il divieto di sosta in via dei Santi Coronati. Il provvedimento era stato adottato dopo la segnalazione di un rischio legato al dissesto statico di un edificio tra le due strade.

Questa ordinanza, negli ultimi cinque mesi, come raccontato da Mangiafico, avrebbe causato non poche difficoltà ai bimbi e alle famiglie della sede di via dei Mergulensi dell’istituto comprensivo Santa Lucia. Infatti, com’è noto, il quinto piano e l’ingresso principale di questo stabile sono stati riservati all’Università e bimbi e genitori, data la chiusura di via dei Montalto, sono stati costretti ad utilizzare – temporaneamente – una uscita di emergenza ubicata sempre dal lato di via dei Mergulensi che determina alcune difficoltà di gestione alla scuola.

Da tempo, viene richiesta al realizzazione di un passaggio protetto su via dei Montalto che consenta l’utilizzo di quell’ingresso, ma invano. Improvvisamente – dice Mangiafico- e inspiegabilmente il problema sembrerebbe superato dall’insorgere della consultazione referendaria, ma solo per gli elettori che si recheranno al voto il 22 e il 23 marzo. Per questi, infatti, non ci sarebbe più alcun problema di sicurezza né la necessità di un percorso protetto. L’immobile tra via dei Santi Coronati e via Montalto non rischia più di crollare? Le famiglie denunciano l’assurdità di questo modus operandi dell’Amministrazione comunale, che tratta in maniera disuguale situazioni uguali. Chiediamo chiarezza: se la strada è interdetta, lo è per tutti. Dopo cinque mesi, è tempo di realizzare il percorso protetto richiesto dalla scuola.”